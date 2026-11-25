El Ayuntamiento de Estepona informa que este fin de semana, 28 y 29 de noviembre, la Caseta Municipal del Parque Ferial y Deportivo acogerá el Gran Salón del Videojuego de la Costa del Sol, un viaje interactivo por la historia y el futuro del ocio digital.

Este evento que es gratuito, es un punto de encuentro intergeneracional diseñado para sorprender tanto a los más nostálgicos como a las nuevas generaciones de jugadores. De esta forma, el público podrá recorrer la historia del entretenimiento digital a través de decenas de máquinas de todas las épocas, desde las míticas recreativas clásicas de los salones de arcade y las primeras máquinas táctiles de los años 90, hasta las diferentes generaciones de consolas, incluyendo desde la emblemática PlayStation 1 hasta la actual Play Station 5, así como plataformas clásicas de todos los tiempos.

Además, los asistentes más vanguardistas podrán probar lo último en tecnología de realidad virtual y los más pequeños contarán con ‘maquinitas’ infantiles dirigidas a niños a partir de 3 años, garantizando así la diversión en familia.

La experiencia del Gran Salón de Videojuego de la Costa del Sol se completa con una amplia oferta de actividades paralelas, como una zona de juegos tipo party, ideal para desconectar y competir en grupo; una ludoteca especializada dotada de las últimas novedades editoriales salidas al mercado nacional e internacional; así como un zona comercial de stands temáticos dedicados a los videojuegos, figuras de colección, merchandising oficial y todo aquello que cualquier aficionado al mundo geek y friki siempre busca para ampliar su colección.