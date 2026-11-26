El concierto propone un repertorio singular, fruto de la investigación, la recuperación patrimonial y la búsqueda artística. Bajo el concepto «Joyas ocultas y ecos del Mediterráneo», Camerata Garnati recupera músicas de extraordinario valor que rara vez llegan a las salas de conciertos y las presenta no como piezas reservadas a especialistas, sino como auténticos descubrimientos capaces de emocionar desde la primera escucha. Porque una obra no necesita ser conocida para resultar inmediatamente emocionante.

El programa reúne música de Tomás Lestán, Manuel de Falla, María de Pablos Cerezo, Giulio Nocera y Piotr Ilich Chaikovski, combinando el descubrimiento de páginas poco frecuentes de nuestro patrimonio con grandes autores universales. Incluye además el estreno mundial de Il lamento di Gervaso, del acto IV de Bettina y Gervaso, de Giulio Nocera, y culmina con Souvenir de Florence de Chaikovski.