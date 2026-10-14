La Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena presenta su programa de actividades con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena ha presentado las actividades que llevará a cabo durante este mes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. El objetivo de esta programación es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, promover hábitos de vida saludables, visibilizar la realidad de las personas afectadas y acercar los recursos de apoyo que ofrece la entidad. En la presentación han participado Alfredo Herrera, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena, acompañado por Áurea Peralta, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benalmádena, y Luisa Pedrero, psicooncóloga de la Asociación.

Entre las actividades programadas destaca el Picnic Solidario contra el Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Parque de la Paloma de Benalmádena. Se trata de una jornada solidaria, familiar y no competitiva que se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La iniciativa incluirá una marcha participativa de aproximadamente 1.200 metros, adaptada al ritmo de cada participante y pensada para favorecer especialmente la participación familiar. Además, durante toda la jornada se celebrarán talleres infantiles, actividades lúdicas, propuestas de ejercicio físico y actuaciones musicales para fomentar la convivencia y el disfrute de los asistentes. La inscripción tiene un coste de 8 euros, que incluye una camiseta conmemorativa.

Asimismo, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación instalará mesas informativas en el Hospital Xanit y frente a la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, donde voluntariado de la Asociación ofrecerá información sobre el cáncer de mama, resolverá dudas y dará a conocer los servicios gratuitos de apoyo psicológico, social y acompañamiento que presta la Asociación a pacientes y familiares.

La labor desarrollada por la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia refleja la necesidad de mantener recursos especializados para las personas afectadas por esta enfermedad. Durante el último año, los profesionales de la entidad atendieron en Málaga a 1.125 pacientes con cáncer de mama, que recibieron un total de 8.374 sesiones de atención profesional a través de un modelo integral y multidisciplinar adaptado a las distintas necesidades del proceso oncológico.

En su turno de intervención, Alfredo Herrera, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena hizo un llamamiento a la participación y agradeció la colaboración del Ayuntamiento. “El cáncer de mama sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud que afrontan las mujeres, por lo que es fundamental seguir impulsando la prevención, la sensibilización y el acompañamiento a quienes reciben un diagnóstico. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer trabajamos para que ninguna persona se sienta sola durante el proceso, y por eso animamos a la ciudadanía a sumarse al Picnic Solidario y a la marcha. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Benalmádena su implicación y colaboración en estas iniciativas, que nos permiten visibilizar la realidad del cáncer de mama, fomentar hábitos de vida saludables y estar más cerca de las personas y familias que nos necesitan”.

En el marco de esta conmemoración, la Asociación también ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena para iluminar de color rosa distintos espacios municipales, entre ellos edificios, rotondas y fuentes, durante los días 16, 17 y 18 de octubre, como gesto de sensibilización y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

La programación culminará el 20 de octubre a las 17:00 horas con el coloquio “Mucho más que un diagnóstico: vivir y cuidarse tras el cáncer de mama”, que se celebrará en el salón de actos del Hospital Xanit Internacional de Benalmádena.

Durante este encuentro, que es de entrada libre, profesionales de distintas disciplinas abordarán aspectos fundamentales relacionados con la calidad de vida tras un diagnóstico de cáncer de mama. Participarán el oncólogo médico Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga, el cirujano Dr. Fran Fernández, la fisioterapeuta Greta Capitanio y la nutricionista Ailen Jimena. La sesión estará moderada por la psicooncóloga Luisa Pedrero.

Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Benalmádena reafirma su compromiso con la sensibilización, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familiares, promoviendo espacios de encuentro, información y apoyo para toda la ciudadanía.