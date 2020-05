Juanma Moreno visita Ronda, anuncia una inversión de 500.000 euros para la puesta en valor del yacimiento de Acinipo y pide al Gobierno que reparta Fondos Europeos a CCAA y Ayuntamientos

"Los ayuntamientos son fundamentales y sin la labor de los gobiernos municipales no hubiéramos podido hacer muchas de las labores que hemos hecho", ha afirmado, valorando que los consistorios han sido "grandes colaboradores".

De igual modo, ha señalado que "las consecuencias de COVID-19 han sido de carácter sanitario pero también económica y sociales que ya estamos padeciendo", aludiendo al "impacto brutal" en el ámbito económico.

Al respecto, ha incidido en que ese impacto ha desdibujado todos los proyectos y presupuestos de las administraciones públicas, "la primera la de la Junta, que fue la primera Comunidad de España en aprobar sus presupuestos y que, desgraciadamente, esos 38.546 millones de presupuestos previsto ya nos queda nada más que 32.000 porque 6.000 se nos han caído porque son ingresos previstos y que no van a llegar". Por ello, ha trasladado que dentro de las posibilidades y responsabilidad de la Junta "vamos a intentar respaldar a los ayuntamientos"; al tiempo que ha recordado que también ha solicitado al Gobierno de la nación que puedan los ayuntamientos utilizar el superávit y que haya un fondo especial para los municipios que no lo tengan y haya una compensación A su juicio, "si se tiene motivos para que se pueda gastar ese superávit, ese dinero que están en cuentas corrientes de bancos, parados y sin poder utilizar, es ahora que tenemos una crisis".

Por otro lado, ha agregado que apoyan "cerradamente" al Ejecutivo central y "de manera leal" en sus reivindicaciones con la UE, pero luego, ha continuado, esos fondos se deben distribuir entre comunidades y los ayuntamientos "porque no tenemos capacidad". "Hemos pedido la capacidad de endeudarnos puesto que la comunidades autónomas no podemos hacerlo, y si no abarcamos más deuda va a ser imposible asumir más gastos con menos ingresos", ha advertido.

Por ello, se ha mostrado convencido de que de esta situación "salimos pero tenemos que hacerlo juntos, cooperando las distintas administraciones". "Ese sentido común que es lo que nos están marcando y pidiendo los ciudadanos, que trabajemos en red, que empujemos todos en la misma dirección, es en la que yo quiero trabajar y en la que mi disposición es plena" como ha trasladado ya a Gobierno central y ayuntamientos.

Ronda

Por otro lado, Moreno, que ha visitado el conjunto arqueológico de Acinipo y el Ayuntamiento, ha señalado que Ronda es "un emblema" de Andalucía. "Es una de las ciudades más emblemáticas, bellas, y más significativa que tenemos en Andalucía". También ha enumerado algunos proyectos, recordando, ente otros, el proyecto de Acinipo con una inversión de 500.000 euros para rehabilitar, mejorar y ponerlo en valor.

Otros proyectos que ha citado son el antiguo hospital para pacientes crónicos, "estamos trabajando en ello y creo que será una realidad en esta legislatura"; o la autovía, que "vamos a iniciar todos los trámites con un nuevo proyecto para ponerlo en marcha y trabajar para que cuanto antes sea una realidad". "El compromiso con Ronda es manifiesto", ha dicho, añadiendo que trabajarán en distintas áreas como el refuerzo sanitario, educativo, además del social, al tiempo que se mejorarán infraestructuras para que el nivel de accesibilidad sea el máximo y pueda competir con otras ciudades", ha explicado.

De igual modo, en relación con el turismo ha dicho que se reforzará la marca de Ronda y su comarca como destino seguro, recordando que no hay hospitalizados en Ronda por el coronavirus.

Al respecto, ha incidido en que Ronda "es una ciudad limpia de COVID-19, afortunadamente, y es un valor añadido, sin lugar a dudas, para atraer turistas y que se fijen los inversores". Por último, ha tenido palabras de agradecimiento a los vecinos de Ronda por el "comportamiento ejemplar que han tenido durante el confinamiento" como consecuencia de la pandemia: "Tanto Ronda como su comarca han tenido un comportamiento ejemplar, y gracias a ese comportamiento ejemplar hemos podido limitar la expansión de esta pandemia tan grave, tan compleja a la que hemos tenido que enfrentarnos todas las administraciones", ha concluido.