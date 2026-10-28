La andaluza AERTEC, pieza clave en Zephyr, el avión solar estratosférico más avanzado del planeta

AERTEC ha firmado recientemente un contrato con AALTO, la empresa responsable del programa Zephyr HAPS (High Altitude Platform Station), para las actividades de diseño, desarrollo, fabricación, suministro y soporte de la aviónica principal de esta innovadora plataforma aérea.

Zephyr está considerada la aeronave solar más avanzada del planeta y opera en la estratosfera, por encima del tráfico aéreo convencional; combina una persistencia excepcional con flexibilidad operativa, lo que permite vuelos continuos durante largos periodos y ostenta el récord mundial de autonomía de vuelo para aeronaves de ala fija, con más de 67 días. Al tratarse de una plataforma independiente de la carga útil, Zephyr puede dar soporte a una amplia gama de aplicaciones comerciales y gubernamentales, entre las que se incluyen la conectividad directa con dispositivos, la observación de la Tierra en alta resolución, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento (ISR), la gestión de catástrofes y la protección de fronteras.

Este hito posiciona a AERTEC como socio clave en un proyecto europeo de vanguardia destinado a generar soluciones con impacto social directo. Estos sistemas se diseñarán y fabricarán en el centro de desarrollo de la empresa, situado en el Parque Aeronáutico Aerópolis de Sevilla y, tal y como señala Pedro Becerra, director general de Aeroespacial y Defensa, "este contrato representa un hito importante para AERTEC y refuerza aún más nuestra posición como socio tecnológico de confianza en el desarrollo de sistemas aeroespaciales avanzados. Nos sentimos especialmente orgullosos de apoyar a AALTO y al programa Zephyr, una plataforma pionera que está contribuyendo a definir el futuro de las operaciones estratosféricas. Este acuerdo refleja la confianza depositada en las capacidades ingenieriles y tecnológicas de AERTEC y refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, fiables y de alto valor para la próxima generación de plataformas aeroespaciales".

A través de Zephyr, AALTO está abriendo el acceso al espacio estratosférico (Stratospace): la capa situada entre las aeronaves y los satélites. Desde esta posición única, Zephyr puede actuar como una «torre en el cielo», proporcionando conectividad directa a los dispositivos de los usuarios en un área estimada de hasta 7.500 kilómetros cuadrados.

En palabras de su director de Adquisiciones (MCIPS), el Sr. James Pritchard: "Nos complace reforzar nuestra colaboración con AERTEC, un socio de confianza para este exigente reto tecnológico. Esperamos trabajar juntos para apoyar el desarrollo continuo de Zephyr".