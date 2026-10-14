La Agrupación de Cofradías se une a la misión de Kike Figaredo SJ en Camboya

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga recibirá el próximo viernes 16 de octubre a monseñor Kike Figaredo, prefecto apostólico de Battambang, en Camboya. El jesuita, conocido como «el obispo de las sillas de ruedas», presidirá una Eucaristía a las 19.00 horas en la iglesia de San Julián. A continuación, ofrecerá un coloquio para compartir su experiencia y dialogar con los asistentes sobre la misión que desarrolla junto a las personas más vulnerables.

La visita permitirá estrechar los vínculos de la Agrupación con esta comunidad, donde desde 2025 se venera una réplica del Santísimo Cristo Resucitado, titular de la institución. Esta relación también se ha concretado en la colaboración para sufragar sillas de ruedas destinadas a personas con discapacidad en Camboya.

Dentro de esta iniciativa solidaria, la Agrupación patrocina el espectáculo «Danza, dignidad y encuentro», que tendrá lugar el jueves 15 de octubre, a las 19.00 horas, en La Caja Blanca, en la avenida del Editor Ángel Caffarena, 8. La actuación reúne a 33 jóvenes de la Escuela de Baile Clásico y Tradicional de Tahen, algunos de ellos en silla de ruedas, que acercarán al público la riqueza cultural camboyana.

El encuentro celebra los 25 años de SAUCE ONG y destinará su recaudación íntegramente a los proyectos de la entidad en Camboya. Cuenta también con la colaboración de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación ”la Caixa”.

Las entradas cuestan 10 euros para adultos y 5 euros para menores de hasta 16 años incluidos. Pueden adquirirse en la sede de la Agrupación, en calle Muro de San Julián, 2; antes de la actuación en La Caja Blanca; o a través de internet. Quienes deseen colaborar sin asistir disponen de una fila cero de 10 euros.

Una oportunidad para que las hermandades y cofradías, sus hermanos y el conjunto de los malagueños compartan un encuentro de fe, cultura y solidaridad con el pueblo camboyano.