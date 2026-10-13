Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech, ganadores de los Premios Andalucía Management 2026

El 3 de diciembre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga será escenario de la entrega de los Premios Andalucía Management, en el marco de la XVII edición del mayor encuentro empresarial de Andalucía. El prestigio que acumulan estos galardones dentro del tejido empresarial andaluz queda patente en el récord de candidaturas presentadas este año, que ascienden a 297.

En esta ocasión, las distinciones han recaído en Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech, en reconocimiento a su destacada contribución en los ámbitos de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, respectivamente. Estos premios no solo reconocen el esfuerzo y el compromiso de estas compañías, sino que subrayan su papel como impulsoras de la economía andaluza, gracias a su apuesta por la innovación, la sostenibilidad, la creación de empleo y la expansión internacional.

En la categoría de Desarrollo Empresarial, el galardón ha reconocido a Acesur, como ejemplo destacado de crecimiento empresarial con raíces familiares, expansión sostenida y visión estratégica a largo plazo. Su historia está ligada al aceite de oliva desde 1840, año de fundación de Aceites y Jabones Luca de Tena, germen del actual grupo. El verdadero impulso llegó en 1964 con la fundación de Aceites del Sur SL por Juan Ramón Guillén Prieto, un proyecto familiar que, a través de adquisiciones como La Española Aceites (1977) y especialmente Coosur (2002), se transformó en uno de los grandes grupos agroindustriales de España en un sector altamente competitivo.

Hoy Acesur es el primer exportador español de aceite de oliva, con presencia en más de 120 países, fábricas en EEUU, España y Siria, así como oficinas en mercados como Estados Unidos, Reino Unido o China. Con más de 900 empleados, mantiene una facturación consolidada superior a los mil millones de euros, más de la mitad procedente del negocio internacional. Dentro de su porfolio, Coosur es la marca líder en aceite de oliva virgen extra en el mercado español, mientras que La Española destaca por su proyección internacional, aunque comercializan 20 marcas a nivel global. Su apuesta por la innovación, canalizada a través de su departamento de I+D+i en Vilches (Jaén), y una cultura empresarial arraigada en la calidad y la cercanía, convierten a Acesur en un modelo de crecimiento, expansión internacional e innovación, casi dos siglos después de sus primeros pasos.

La distinción de Empresa Familiar ha recaído en Instituto Español, por demostrar cómo una visión familiar sostenida durante generaciones puede construir un legado de excelencia desde la tradición. Fundada en 1903 en Hinojos (Huelva) como un pequeño laboratorio de perfumería y cosmética, mantuvo su actividad pese a dos guerras mundiales, una Guerra Civil y una dictadura, consolidándose en las décadas de los 40 y 50 como firma de referencia en los hogares españoles.

En 1978 la familia Granados adquirió la fábrica, dando inicio a una etapa que hoy dirige ya la tercera generación, impulsando desde los años 80 la internacionalización y la inversión en I+D con ingredientes naturales como el aloe vera, la rosa mosqueta o la leche de burra. Con más de 120 años de historia, está presente en más de 68 países y en 2024 superó los 72 millones de euros de facturación, con más de 300 puestos de trabajo directos, el 98% de la provincia de Huelva y la mujer representando alrededor del 90% de su plantilla. Fiel a su entorno en Doñana, ha hecho de la sostenibilidad y el "residuos cero" una seña de identidad, apostando también por la conciliación y el desarrollo profesional de sus equipos, con colaboraciones como Cruz Roja, el Banco de Alimentos y el Sporting Huelva Femenino, convirtiéndose en un símbolo de la Empresa Familiar andaluza.

El galardón de Impacto Social ha distinguido a Biorizon Biotech por su modelo pionero de biotecnología aplicada a la regeneración del planeta y del territorio. La compañía almeriense, con más de 60 profesionales altamente cualificados y presencia en más de 30 países, destaca por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del ecosistema científico andaluz. A través de Algafert®, primer producto comercial del mundo basado en microalgas, sus plantas actúan como sumideros de carbono, capturando CO2 y regenerando suelos y acuíferos frente al uso de fertilizantes químicos convencionales.

Su implicación va más allá de lo comercial: colabora con la Universidad de Almería a través de la Cátedra de Agricultura Regenerativa 4.0 y actúa como empresa tractora del PITA, elevando la competitividad de toda la provincia. Desde 2021 forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en 2025 recibió el Premio Andalucía TRADE Empresa Andaluza en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento. Su proyección internacional incluye iniciativas como el Proyecto Madina, en Sierra Leona, orientado a fomentar la autosuficiencia alimentaria local. Promueve además la igualdad de oportunidades en la alta dirección científica, invierte más del 20% de sus ingresos en I+D y garantiza empleo altamente especializado en el territorio almeriense, consolidándose como ejemplo de impacto social, innovación científica y compromiso con un futuro más justo y sostenible.

A través de sus dieciséis ediciones, los Premios Andalucía Management se han consolidado como un referente, distinguiendo a empresas con un impacto notable en la economía andaluza, española e, incluso, internacional. A lo largo de su recorrido, estos premios han sido otorgados a grandes firmas como Covirán, Bodegas Alvear, Grupo MAS, Osborne, Covap, Aertec, Cosentino, González Byass, Surexport, Mayoral, Fuerte Hoteles, Servinform, Ángel Camacho, Grupo Safamotor, Bodegas Barbadillo, Grupo Migasa, Silbon, Grupo Iturri, Castillo de Canena y Grupo Cuatrogasa, entre otras.

El jurado encargado de esta edición lo han conformado reconocidas personalidades del ámbito empresarial, como Maite González, Global Head of Life Business y Deputy General Manager de Mapfre Re; José Vilches, Director Comercial y de Marketing de Cantero de Letur; Roger Domingo, Director Editorial de Deusto, Alienta, Gestión 2000 e historia en Grupo Planeta; Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, CEO de Working For Happiness; José Carlos Díez, Economista, Autor y Profesor de la Universidad de Alcalá; Santiago Alfonso Rodríguez, Grupo Cosentino, Vp. Comunicación & Reputación; y Manuel Guerrero, Director General de Estrategia y Gabinete del CEO de Unicaja; Jorge Sicilia Domenech, Director Desarrollo Negocio Empresas e Instituciones Públicas en Mapfre España en representación de Mapfre.

Esta nueva edición de Andalucía Management sumará a su programa la participación de Natalia Gironella, Experta en Comunicación no verbal y profesora de comunicación estratégica y desarrollo profesional en IE Business School; Josu Ugarte, Presidente Zona Ibérica Schneider Electric y Fidel Sendagorta, diplomático y escritor; José Carlos Díez, Economista, autor profesor de la Universidad de Alcalá (Madrid); Juan Iturri, CEO Grupo ITURRI; Pilar Jericó, Primer premio Nacional de Management en España, top mujeres líderes en España, empresaria y autora; Néstor Guerra, CoFundador y Consultor en NCompany, experto en Innovación Corporativa, Tecnología e Inteligencia Artificial; y Ousman Umar, Fundador de Nasco Feeding Minds y premio Princesa de Girona Social 2021.

Los Premios Andalucía Management se han convertido en un homenaje al compromiso, la entrega y la capacidad transformadora del tejido empresarial andaluz. A través de ellos se pone en valor el esfuerzo, la innovación y el impacto positivo que numerosas compañías aportan, con su trabajo constante, al desarrollo económico y social de nuestra región.

El evento cuenta con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange Empresas, BCD y Mapfre, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga. Los medios de comunicación oficiales son Málaga Hoy y Onda Cero.