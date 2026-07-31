San Miguel y Unicaja Baloncesto renuevan por cinco temporadas más

San Miguel y Unicaja Baloncesto han renovado este miércoles su acuerdo de patrocinio, ampliando por cinco temporadas más, un vínculo histórico que une a ambas entidades desde hace más de 30 años. La colaboración se ha plasmado en un acto celebrado en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga al que han asistido el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto; y Miguel de Hoyos, responsable de marketing local de Cervezas San Miguel.

Con esta ampliación de la alianza, San Miguel, marca cervecera malagueña por excelencia, continuará siendo la cerveza oficial del equipo hasta la temporada 2030-31, reforzando aún más sus lazos con el Club y con la afición, continuando de esta manera formando parte de los mejores momentos de la vida de los malagueños.

Para Unicaja Baloncesto es muy importante contar con sus patrocinadores para continuar creciendo en todos los ámbitos. Además, la relación con San Miguel es muy especial, ya que se trata de uno de los colaboradores históricos del Club desde que unieran sus aminos en 1994, siendo uno de los más longevos después de Unicaja. San Miguel forma parte de la cultura del baloncesto en Málaga, y así seguirá siéndolo durante cinco años más. Este acuerdo llega a las puertas de una temporada muy importante para el Club, ya que celebrará su 50º aniversario durante este curso.

60 años de “Sentir Málaga”

La renovación de este acuerdo coincide con un año especialmente significativo para San Miguel, que celebra 60 años elaborando su cerveza en Málaga. Seis décadas durante las que la marca ha estrechado su vínculo con la ciudad a través de iniciativas culturales, sociales y gastronómicas que ponen en valor su identidad y su historia compartida con los malagueños.

Como parte de esta conmemoración, San Miguel ha impulsado durante 2026 distintas acciones bajo el concepto "60 años de Sentir Málaga", entre ellas la celebración del festival Sentir Málaga, que reunió música en directo, gastronomía y arte urbano; la creación de un mural de gran formato de la ilustradora malagueña Bosska como homenaje a la ciudad; y el lanzamiento de una edición especial inspirada en la histórica botella Pilsener Cristal de 1966, distribuida exclusivamente en la provincia de Málaga como tributo a la ciudad que acoge su fábrica desde hace seis décadas.