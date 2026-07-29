Cervezas Victoria se convierte en patrocinador del Málaga CF en el regreso a la élite

Cervezas Victoria se ha incorporado este miércoles a la lista de colaboradores del Málaga CF. La 'malagueña y exquisita' ha firmado un acuerdo de patrocinio que le vinculará al cuadro blanquiazul hasta 2031 y se aplicará a los primeros equipos masculinos y femeninos.

El acuerdo ha sido rubricado en La Rosaleda por el administrador judicial del club, José María Muñoz, y Jorge Villavecchia, director general de Damm.

El logotipo de su versión 0'0, elegida por la normativa que impide el patrocinio de bebidas alcohólicas en vestimentas deportivas, lucirá en la pernera izquierda del conjunto blanquiazul. Además, la imagen de la compañía estará presente en diferentes soportes del estadio.

La gran novedad llega en el Trofeo Costa del Sol. Victoria patrocinará la XXXVI edición del torneo veraniego, que se disputará en esta pretemporada, pasará a denominarse ‘Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria’.

Jose Maria Muñoz ha definido este acuerdo de patrocinio como un proyecto ilusionante y clave en este periodo. El administrador judicial ha añadido que "el compromiso de Cerveza Victoria con el deporte y la ciudad de Málaga es muy importante para nosotros”.