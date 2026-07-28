Bernd Schuster, Jaime Astrain y Paco Jémez se dan cita en la primera edición de La Cala Media Cup

La Cala Resort ha acogido la primera edición de La Cala Media Cup, una iniciativa concebida para dar a conocer entre el público español la oferta de golf, bienestar y lifestyle del resort, así como su integración dentro de la propuesta turística de la Costa del Sol. El encuentro ha reunido a periodistas especializados, comunicadores y figuras del deporte, todos ellos jugadores y grandes aficionados al golf.

Organizada por La Cala Resort con el apoyo de Turismo Costa del Sol, la acción nace con vocación de continuidad. Durante tres jornadas, los participantes han disfrutado de un programa que ha combinado competición, gastronomía, bienestar y distintas experiencias vinculadas al estilo de vida mediterráneo.

El encuentro ha contado con figuras reconocidas del deporte y la comunicación como Bernd Schuster, Jaime Astrain, Paco Jémez, Esteban Vigo y Pepín Liria, junto a periodistas y profesionales vinculados a El Chiringuito, Radio Marca, COPE, Mediaset, Real Madrid TV y La Gaceta del Golf, además de representantes de la Real Federación de Golf de Madrid y de otras entidades deportivas.

La programación ha ido más allá del torneo. Los asistentes han jugado en dos de los cuatro recorridos de La Cala Resort, Campo Asia y Campo América, y han disfrutado de espacios como el recientemente abierto Vista Café, The Steakhouse y el Spa. El programa ha incluido también la entrega de premios, momentos de encuentro entre los participantes y actividades específicas para golfistas y acompañantes, reflejando la capacidad del resort para adaptarse a grupos con intereses diferentes.

El objetivo de la iniciativa ha sido facilitar a los asistentes un conocimiento directo de La Cala Resort y, a través de su experiencia, de la Costa del Sol como destino de golf y turismo. La presencia de periodistas especializados, comunicadores y figuras vinculadas al deporte permite amplificar el alcance de esta promoción entre audiencias interesadas en el golf, los viajes y el lifestyle, tanto en España como en otros mercados.

La celebración de esta primera edición se enmarca, además, en un año especialmente relevante para La Cala Resort, que en los próximos meses acogerá el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by OYSHO, la gran final del Ladies European Tour. Un hito que consolida al complejo y, por extensión, a la Costa del Sol como uno de los grandes escenarios del golf europeo.