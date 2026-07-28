El Málaga CF anuncia la llegada de Salinas para apuntalar la defensa

El Málaga CF ha oficializado la incorporación del zaguero zurdo. El alicantino llega a La Rosaleda tras un año complicado en el Espanyol, y espera recuperar su mejor versión en Martiricos. Salinas ya está, desde este martes, a las órdenes de Funes y podría debutar este jueves en el duelo frente al equipo saudí de Al-Ittihad en el Marbella Football Center.

Pese a su poca participación el curso pasado, el defensa llega a Málaga avalado por su rendimiento en Segunda División. La temporada 24/25 ascendió a la máxima categoría con el equipo de su tierra, el Elche, además de la temporada de su consagración en Segunda -22/23- en la que tuvo un alto rendimiento con el Mirandés.

El club de Martiricos ha dado la bienvenida al alicantino de la siguiente manera:

"El futbolista, tras pasar el pertinente reconocimiento médico y sellar su vinculación contractual en las oficinas de La Rosaleda, se incorpora de inmediato a la dinámica del equipo en plena pretemporada.

José Salinas Morán (Alicante, 2000) es un joven lateral zurdo que completó su formación en las filas del club de su tierra natal, el Elche CF. En la campaña 20/21 debutó con el primer equipo, en la Copa del Rey, siendo filial del cuadro ilicitano.

En el curso 21/22 Salinas es cedido por el Elche al Unionistas de Salamanca, donde muestra una notable capacidad ofensiva anotando 6 goles en 37 partidos en Primera Federación. La posterior 22/23, también a préstamo, destacó con el CD Mirandés en LALIGA HYPERMOTION actuando en 41 (todos como titular, 39 completos) de los 42 partidos ligueros y 2 tantos.

Las dos siguientes campañas, de vuelta en el Elche CF, acumula 60 encuentros más en la categoría de plata y consigue un brillante ascenso a LALIGA EA SPORTS en la 24/25. La pasada 25/26 ficha por el RCD Espanyol y se estrena en la élite en el club que posee sus derechos federativos.

Tras las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, José Salinas se convierte en el cuarto refuerzo veraniego del Málaga CF.

El Málaga CF desea mucha suerte a José Salinas en su nueva etapa como blanquiazul de cara a la próxima temporada 2026/27. ¡Bienvenido a Málaga!"