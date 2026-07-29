Llega a Torrox Costa el Circuito Provincial de 3x3

Este sábado 1 de agosto se disputará en Torrox Costa la XXXII edición del Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 de la Diputación de Málaga. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrox, José Manuel Fernández, junto al presidente del Club Baloncesto

Torrox, José Manuel López, ha presentado el cartel de este evento, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 17:00 horas en el complejo deportivo de Ferrara.

Fernández ha recordado que este circuito fue pionero en el municipio, al tiempo que ha reconocido la labor del Club Baloncesto Torrox, “que tendrá un papel protagonista este fin de semana en un evento que reunirá a centenares de niños y niñas”, entre otros participantesde todas las edades.

“Estamos encantados de contar, un fin de semana más, con grandes actividades deportivas en Torrox”, ha añadido el edil del área. José Manuel Fernández ha detallado que las inscripciones ya están abiertas a través de la web municipal de Deportes, en el apartado de

agenda de actividades. También se podrán realizar en la página oficial de la Federación Andaluza de Baloncesto (www.andaluzabaloncesto.org/malaga). El precio establecido es de cuatro euros de forma anticipada o de cinco euros si se opta por la inscripción presencial el mismo día del circuito.

“Quiero felicitar una vez más al Club Baloncesto Torrox por su constante colaboración en la organización de esta prueba, no solo aportando deportistas, sino también en las labores de coordinación, mesas de anotación y en todo lo necesario para la logística del evento”, ha destacado Fernández. Para finalizar ha subrayado que “en Torrox disfrutamos de un verano repleto de deporte cada fin de semana y seguiremos volcándonos con todas las disciplinas”.

Por su parte, José Manuel López ha querido agradecer “un año más al Ayuntamiento que haya contado con nosotros y que Torrox sea una de las sedes de esta nueva edición del Circuito Provincial de 3x3 de Baloncesto”. El presidente del club local ha animado “a todos

los niños y las niñas a que este próximo sábado, a partir de las cinco de la tarde, vengan a disfrutar” de la competición.

“Animo a todos los aficionados a pasar un gran día combinando playa y baloncesto, y reitero nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y al área de Deportes por contar un año más con el club para la organización de esta nueva edición del 3x3”, ha finalizado López