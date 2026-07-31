El Málaga CF repite remontada en el segundo duelo de pretemporada (2-2)

El Málaga CF empató este jueves en el segundo partido de pretemporada frente al Al-Ittihad. El encuentro, que tuvo lugar en el Marbella Football Center, estuvo marcado por dos alineaciones diferentes en el arranque de cada periodo. En el primer once estuvieron: Carlos López; Puga, Calero, Recio, Dani Sánchez; D. Larrubia, Rafa R., Arriaza, Lobete; Jauregi y Chupe, siendo el central vallisoletano la gran novedad.

El primer periodo estuvo marcado por el tempranero tanto de Bergwijn, que estrenó el marcador antes del primer minuto. El equipo de Funes fue entrando en el encuentro con el paso del tiempo, pero no logró materializar las ocasiones. Los saudíes siguieron llegando a la meta de Carlos López a cuentagotas, cosa que Ilenikhena aprovechó para ampliar la diferencia en un tanto en el que el balón -que era el de la Liga de Campeones asiática- hizo un gesto extraño y pilló desprevenido al portero.

Tras el paso por vestuarios, el técnico de Loja puso en liza un equipo muy diferente al que inició el encuentro. Carlos López fue el único que se mantuvo sobre el verde, mientras que los jugadores de campo fueron los siguientes: Juani, Izan Merino, Otu, Salinas; Haitam, Dotor, Dani Lorenzo, Joaquín; Cruz y Niño, destacando el debut del flamante lateral zurdo.

La entrada de Dotor y Dani Lorenzo sirvió para que el Málaga recuperase el control del partido y fuese creando peligro sobre la portería de Rajković. El guardameta serbio se vio sorprendido por el movimiento de Adrián Niño en el área que desembocó en el 1-2. El roteño fue también protagonista en el 2-2 definitivo, puesto que asistió a Joaquín Muñoz que anotó un tiro cruzado que dejó sin reacción al ex-mallorquinista.

El equipo de Funes afrontará la próxima semana un doble duelo -frente a Al-Arabi y Ceuta- que cerrará los encuentros lejos de casa. Tras estos, solo les restará el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria que se disputará el 12 de agosto frente al Fulham.