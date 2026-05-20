Llega a Málaga la exposición ‘Leyendas del deporte’

En la exposición, perteneciente a la Asociación Museo del Deporte, se podrá ver desde un Fórmula 1 de Ferrari, escudería con la que compitió Fernando Alonso, pasando por las tres antorchas olímpicas que han visitado España en toda su historia, el maillot Banesto del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, y el director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, han explicado los detalles de la muestra.

Respecto a los contenidos de esta exposición, el fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver desde objetos pertenecientes a grandes estrellas del deporte rey como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Mbappe o Haaland, hasta la camiseta de Sudáfrica, las botas y el balón de Andrés Iniesta o la camiseta conmemorativa del 40 aniversario del 12-1 de España contra Malta de 1983.

Del mundo del baloncesto, camisetas, zapatillas y más objetos firmados por leyendas de la NBA, como Karim Abdul Jabbar, Stephen Curry, Magic Johnson o Kevin Durant entre otras. Y por supuesto, una zona especial dedicada a los nuestros, con foco especial en Pau y Marc Gasol únicos españoles campeones de la liga americana.

Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo un auténtico Fórmula 1 de Ferrari, el SH70 de 2017 que condujeron Sebastian Vettel y Kimi Raikonnen, así como objetos de Fernando Alonso. Y también reliquias del mundo del motor pertenecientes a Carlos Sainz, Marc Gené, Toni Bou, Angel Nieto o Valentino Rossi. La Aprilia de 125cc de Jorge Martínez Aspar, bicampeón del mundo en 1988, es otro de los objetos originales que harán las delicias de los aficionados a las motos.

También están representados en la exposición deportes como el golf, con la Chaqueta Verde de José María Olazábal y Sergio García, el putt de Jon Rahm o el polo de la Ryder Cup de Seve Ballesteros; el tenis, con material original de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Carlitos Alcaraz o Manolo Santana; o el deporte femenino, representado por Carolina Marín, la atleta María Pérez o la futbolista Vero Boquete.

El atletismo es otro de los platos fuertes de la exposición con las zapatillas de Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y representando a los nuestros Ruth Beitia, Sandra Myers, Jesús García Bragado, Fermín Cacho o Javier Moracho. Además, podrán verse las dimensiones reales de los récords del mundo de salto de altura y de longitud con las zapatillas originales de sus protagonistas, el norteamericano Mike Powell y el cubano Javier Sotomayor. Y un objeto muy especial: la camiseta con la que Eliud Kipchoge logró batir el récord del mundo de maratón en Berlín en 2022.

Por último, un repaso a la historia del deporte, con especial foco en los Juegos Olímpicos y una personalizada mención para las 3 antorchas olímpicas que han visitado nuestro país a lo largo de la historia: la de México 1968, la de Atenas 2004 y la inolvidable de Barcelona 1992.

La exposición se complementa con abundante material fotográfico y audiovisual. Especialmente atractivas diversas audioguías, a las que puede accederse a través de un código QR, en las que leyendas del periodismo deportivo español como José María García, María Escario, José Ramón de la Morena, Paloma del Río o Antonio Lobato relatan en primera persona diferentes áreas de la exposición.

Por último, según la organización, “la exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas”. La llegada de las leyendas del Deporte a la ciudad no es casual, ya que Málaga es “la historia viva del deporte español y es también conocida internacionalmente como cuna tanto de grandes eventos deportivos como de expresiones culturales innovadoras”, concluyen.