ONDA DEPORTIVA MÁLAGA DESDE ASADOR IÑAKI

Pepe Laso: "A Unicaja le va a costar al menos dos temporadas recomponerse"

El experimentado entrenador nos habla junto a Gabi Ramos y Álvaro del Río de la actualidad del equipo malagueño

Redacción

Málaga |

"Es una temporada durísima", menciona Pepe Laso sobre la situación del Unicaja, a falta de dos jornadas por disputarse y fuera del playoff. En nuestro Onda Deportiva Málaga de hoy recorremos la actualidad del quipo cajista de la mano del ex entrenador.

"La institución necesita hacer crecer el presupuesto, y es que en el baloncesto europeo hay mucho más dinero que jugadores", señala sobre la salida de jugadores la temporada pasada y los fichajes necesarios este verano. "A Unicaja le va a costar al menos dos temporadas recomponer el equipo", y advierte de la necesidad de "músculo" para la plantilla.

"En lo que más se ha fallado, en el carácter humano de los jugadores", comenta un Pepe Laso que confía en la continuidad de Ibon Navarro en Málaga.

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