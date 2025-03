Silvia Arderius: "Mi ilusión es volver a jugar pero si no se puede compatibizar con Sofía, veremos"

Esta semana, el próximo sábado, se celebra el día de la mujer, el 8 de marzo, una jornada siempre llena de reivindicaciones, de deseos, de visibilizar. Aunque poco a poco se van dando pasos en el ámbito del deporte, todavía queda mucho por hacer, sobre todo si hablamos de deportistas de alto nivel y ser madre. Más habituales hasta la fecha en deportistas individuales, nuestra protagonista de hoy en Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki ha dado el paso, de las pocas, perteneciendo a un club. El pasado mes de septiembre Silvia Arderius, central del Costa del Sol Málaga, anunciaba su embarazo. Su pareja, Isa Medeiros, también forma parte del equipo.

"No está siendo fácil y sé que en el futuro no va a ser fácil volver a la práctica deportiva con un bebé pero sabía a lo que me exponía y a lo que venía y con ganas de afrontarlo de la mejor posible", asegura la internacional con España que tiene muy claro "que me gustaría volver a jugar, por eso sigue intentando mantenerme en forma, dado caña para que la vuelta sea más fácil".

"Tenía muy claro que quería ser madre, comenzamos a intentarlo hace más de un año", nos cuenta Silvia Arderius, mientras habla de un periodo en el que dudaron y en el que la central madrileña acabó disputando un Mundial y los Juegos Olímpicos de París.

Reconoce que antes de dar la noticia fue complicado, decirlo fue "una liberación". "El primer mes es muy duro, y encima tienes que dedicar mucho tiempo a pensar cómo van a reaccionar a algo así, eso fue lo peor", afirma Arderius.

"El club es el primero en saberlo, antes que nuestras familias. Creíamos que lo mejor era que lo supieran y saber en lo que atenerse", nos cuenta mientras que hubo "mucha sorpresa", y se reafirma: "Falta normalizarlo".