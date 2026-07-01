Las fechas claves del calendario del Málaga

Ya conoce el Málaga su camino en Primera División, el calendario de la temporada 2026/27, la de la vuelta ocho años después a la élite.

El estreno será el fin de semana del 16 de agosto en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Y el primer partido en casa, el 23 de agosto frente al Deportivo.

Hay que tener en cuenta que los equipos con un número elevado de internacionales que lleguen a las semifinales del Mundial podrían retrasar su fecha de inicio. Por lo que el partido en Madrid podría jugarse entre la 2ª y la 3ª jornada.

Jornada 1 16/08

Atlético de Madrid - Málaga CF

Jornada 2 23/08

Málaga CF - Deportivo

Jornada 3 30/08

Real Madrid - Málaga CF

Jornada 6 16/09 *intersemanal

Málaga CF - Villarreal

**No hay Liga ni el 27 de agosto ni el 4 de septiembre

Dos partidos consecutivos en casa:

Jornada 8 11/10

Málaga CF - Espanyol

Jornada 9 18/10

Málaga - Real Sociedad

Dos partidos consecutivos a domiclio:

Jornada 10 25/10

Alavés - Málaga CF

Jornada 11 01/11

Betis - Málaga CF

Jornada 16 13/12

Málaga CF - FC Barcelona

Jornada 20 17/01

Málaga CF - Real Madrid

Dos partidos a domicilio consecutivos

Jornada 23 07/02

Deportivo - Málaga CF

Jornada 24 14/02

Levante - Málaga CF

Dos partidos en casa consecutivos

Jornada 25 21/02

Málaga - Betis

Jornada 26 28/02

Málaga CF - Atlético de Madrid

Última salida

Jornada 37 23/05

Barcelona - Málaga CF

Jornada 38 30/05

Málaga CF - Sevilla