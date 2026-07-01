Las fechas claves del calendario del Málaga

Ya conoce el Málaga su camino en Primera División, el calendario de la temporada 2026/27, la de la vuelta ocho años después a la élite.
El estreno será el fin de semana del 16 de agosto en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Y el primer partido en casa, el 23 de agosto frente al Deportivo.
Hay que tener en cuenta que los equipos con un número elevado de internacionales que lleguen a las semifinales del Mundial podrían retrasar su fecha de inicio. Por lo que el partido en Madrid podría jugarse entre la 2ª y la 3ª jornada.
Jornada 1 16/08
Atlético de Madrid - Málaga CF
Jornada 2 23/08
Málaga CF - Deportivo
Jornada 3 30/08
Real Madrid - Málaga CF
Jornada 6 16/09 *intersemanal
Málaga CF - Villarreal
**No hay Liga ni el 27 de agosto ni el 4 de septiembre
Dos partidos consecutivos en casa:
Jornada 8 11/10
Málaga CF - Espanyol
Jornada 9 18/10
Málaga - Real Sociedad
Dos partidos consecutivos a domiclio:
Jornada 10 25/10
Alavés - Málaga CF
Jornada 11 01/11
Betis - Málaga CF
Jornada 16 13/12
Málaga CF - FC Barcelona
Jornada 20 17/01
Málaga CF - Real Madrid
Dos partidos a domicilio consecutivos
Jornada 23 07/02
Deportivo - Málaga CF
Jornada 24 14/02
Levante - Málaga CF
Dos partidos en casa consecutivos
Jornada 25 21/02
Málaga - Betis
Jornada 26 28/02
Málaga CF - Atlético de Madrid
Última salida
Jornada 37 23/05
Barcelona - Málaga CF
Jornada 38 30/05
Málaga CF - Sevilla