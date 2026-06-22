ESPECIAL MÁS DE UNO MÁLAGA | ACENSO A 1ª

Los abonos para la temporada 2026-27 en 1ª División saldrán a la venta la próxima semana

La camiseta especial con el nombre de todos los abonados, lanzada hace menos de 1 semana por el club, saldrá a la venta por internet

Redacción

Málaga |

Los abonos para la temporada 2026-27 en 1ª División saldrán a la venta la próxima semana
Los abonos para la temporada 2026-27 en 1ª División saldrán a la venta la próxima semana | Málaga CF

Hoy nuestro Más de Uno Málaga se traslada al Asador Iñaki con motivo del ascenso a Primera División del Málaga CF. Hablamos de lo ocurrido el sábado, de la temporada y del futuro con el director general del club, Kike Pérez.

No hay tiempo para la espera y desde el Málaga CF han confirmado que la próxima semana saldrán los abonos de la temporada 2026-27, así como también han asegurado que la camiseta conmemorativa con el nombre de los más de 26.000 abonados saldrá a la venta próximamente a través de internet.

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