Los abonos para la temporada 2026-27 en 1ª División saldrán a la venta la próxima semana

Hoy nuestro Más de Uno Málaga se traslada al Asador Iñaki con motivo del ascenso a Primera División del Málaga CF. Hablamos de lo ocurrido el sábado, de la temporada y del futuro con el director general del club, Kike Pérez.

No hay tiempo para la espera y desde el Málaga CF han confirmado que la próxima semana saldrán los abonos de la temporada 2026-27, así como también han asegurado que la camiseta conmemorativa con el nombre de los más de 26.000 abonados saldrá a la venta próximamente a través de internet.