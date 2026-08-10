Los deberes del Málaga CF antes del debut en el Metropolitano

El Málaga CF arranca este lunes la última semana de pretemporada antes del regreso a la élite. Los de Funes han disputado cuatro partidos y realizado un 'stage' en Estepona para cargar pilas. A falta del Costa del Sol, el equipo malaguista ha ganado un partido, frente al Al-Arabi; ha empatado con Leicester y Al-Ittihad, y ha perdido en su visita a Ceuta.

El principal punto negro de la preparación está en el exceso de futbolistas. El cuadro de Martiricos está trabajando con 28 jugadores profesionales. Es decir, actualmente hay tres miembros de la primera plantilla que no podrían tener ficha hasta que no haya salidas. Entre los nombres que podrían salir están aquellos que contaron con menos minutos el curso pasado: Haitam y Moussa, que vuelven de lesión; Juanpe y Dani Sánchez, que se vieron apartados por lesiones intermitentes; y Lobete, que solo partió de inicio en dos encuentros con Funes. Además, Recio y Arriaza ya no son sub-23 y, en caso de seguir, deberán tener ficha del primer equipo.

Lobete no encontró continuidad en el esquema de Funes. | Onda Cero Málaga

La baja de Murillo, clave

Una de las tareas que se repite cada verano es la de los lesionados. En la enfermería de Martiricos están Murillo y Moussa, además de los 'tocados' que se retiraron con dolencias en Ceuta, Calero y Dotor. La gran preocupación en esta faceta es la baja de Murillo, puesto que el de Malagón fue uno de los pilares del ascenso y se espera que sea un fijo en los esquemas de Funes.

A esa baja de Murillo se suma la regeneración producida en la zaga malaguista. El flanco derecho parece copado por Puga y un Rafita que vuelve a su posición natural. En el carril zurdo se estrena Salinas, que parece la gran apuesta para esa demarcación, y le acompaña Dani Sánchez, que tiene el futuro en el aire.

Con la ausencia del '16' y la marcha de Montero, la dupla de centrales va a sufrir un cambio radical. El pilar de la zaga tendrá que ser ocupado por dos jugadores que no estaban disponibles para Funes en el tramo final de la pasada liga: Calero, Pastor, Recio y Einar. El primero vuelve tras diez años lejos de La Rosaleda, los dos siguientes han estado fuera por lesión y el cuarto está todavía adaptándose al primer equipo. Además, el equipo ha encajado nueve goles en cuatro partidos, cifras que, pese a ser de pretemporada, evidencian la falta de entendimiento entre una ristra de jugadores que no han coincidido en demasía sobre el verde.

Tareas pendientes con la cantera

El cuarto asunto a tratar es la continuidad que van a tener los canteranos. Recio, Arriaza y Rafa Rodríguez dejan de ser sub-23 y deberán contar con ficha del primer equipo. Rafita y Aarón Ochoa podrán seguir constando como jugadores del Malagueño si la situación lo requiere, y las grandes incógnitas están en los jugadores que puedan promocionar.

La gran aparición de la preparación es Otu. El joven nigeriano se ha colocado en el centro de la zaga y también se postula para complementarse con Izan en la contención del mediocampo. Óscar González arrancó la pretemporada de titular ante la ausencia de profesionales en dicha posición y podría ser el tercero en discordia para el puesto. Además, Juani ya acabó la temporada en dinámica de primer equipo y podría aportar en la banda derecha que actualmente posee Larrubia.

Otu ha sido la revelación del verano. | Málaga CF

El último foco está en las incorporaciones. Loren Juarros dio por cerrada la portería en una de sus últimas comparecencias, mientras que dejó la puerta abierta a incorporar jugadores en la defensa. El flanco derecho parece cubierto, mientras que el lateral izquierdo y el centro de la zaga están pendientes de posibles salidas. En el centro del campo no ha habido llegadas, más allá del retorno de Dotor, por lo que se prevé que pueda haber alguna pieza que se sume a la sala de máquinas de Funes. En el ataque es donde el engranaje parece más compacto. El puesto de '9' está completo, y las bandas dependerán de las posibles salidas de Haitam y Lobete para integrar alguna pieza nueva.

Por lo tanto, todo está en el aire a poco más de una semana para el debut en el Metropolitano.