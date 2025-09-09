Carlos Puga causará baja de uno a dos meses

-Puga y Larrubia

Carlos Puga se ha sometido a pruebas diagnósticas que revelan que sufre una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda. El periodo estimado de baja oscila, en función del grado de la lesión que no se ha dado a conocer, oscila entre las dos o tres semanas a entre seis u ocho.

David Larrubia, superadas las molestias que sufrió durante el partido contra el Granada, se ha reincorporado al entrenamiento de esta mañana tras mantenerse al margen en la sesión de ayer.

-Álex Pastor

El defensa del Málaga Álex Pastor ha sido operado este lunes en Barcelona de una rotura completa en el ligamento anterior de la rodilla derecha, rotura del menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial, informa el club.

La intervención consistió en una plastia al ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así como a la lesión amplia del menisco interno, quedando perfectamente suturada.

También se ha practicado una meniscectomía pequeña para la lesión pequeña del cuerno posterior del menisco externo, además de practicarle el refuerzo lateral con la fascia lata.

En las primeras seis semanas, el jugador catalán deberá llevar una rodillera y una carga mínima muy parcial.

El jugador, quien sufrió esta lesión durante el transcurso del entrenamiento del pasado miércoles 27 de agosto y que había disputado los dos primeros partidos ligueros, ante el Eibar (1-1) y Real Sociedad B (1-0), iniciará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.