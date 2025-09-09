El lateral sufre una dolencia miotendinosa y osteopatía de pubis

Carlos Puga causará baja de uno a dos meses

El comienzo de la temporada del Málaga CF se está viendo marcado por las lesiones de consideración. Pastor y Luismi estarán un largo periodo de tiempo de baja como consecuencia de sus dolencias, y ahora se suma a la enfermería Carlos Puga con una lesión que le puede tener apartado de los terrenos de juego por espacio de uno a dos meses.

Redacción

Málaga |

Carlos Puga y Javier Avilés, del Málaga CF
Carlos Puga y Javier Avilés, del Málaga CF | Málaga CF

-Puga y Larrubia

Carlos Puga se ha sometido a pruebas diagnósticas que revelan que sufre una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda. El periodo estimado de baja oscila, en función del grado de la lesión que no se ha dado a conocer, oscila entre las dos o tres semanas a entre seis u ocho.

David Larrubia, superadas las molestias que sufrió durante el partido contra el Granada, se ha reincorporado al entrenamiento de esta mañana tras mantenerse al margen en la sesión de ayer.

-Álex Pastor

El defensa del Málaga Álex Pastor ha sido operado este lunes en Barcelona de una rotura completa en el ligamento anterior de la rodilla derecha, rotura del menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial, informa el club.

La intervención consistió en una plastia al ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así como a la lesión amplia del menisco interno, quedando perfectamente suturada.

También se ha practicado una meniscectomía pequeña para la lesión pequeña del cuerno posterior del menisco externo, además de practicarle el refuerzo lateral con la fascia lata.

En las primeras seis semanas, el jugador catalán deberá llevar una rodillera y una carga mínima muy parcial.

El jugador, quien sufrió esta lesión durante el transcurso del entrenamiento del pasado miércoles 27 de agosto y que había disputado los dos primeros partidos ligueros, ante el Eibar (1-1) y Real Sociedad B (1-0), iniciará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer