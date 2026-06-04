Manolo Sánchez: "Tarragona fue un ejemplo para creer en lo imposible"

Hoy en Onda Deportiva Málaga nos acompaña Manolo Sánchez. el recién renovado entrenador del CD Estepona con el que ha logrado la permanencia en Segunda RFEF.

Un técnico al que bien conoce el malaguismo, dado que su nombre también queda en la historia del Málaga por formar parte de esa plantilla que logró el ascenso a Segunda División, al lado de Sergio Pellicer, como su fiel escudero, ha estado siempre Manolo Sánchez.

También en su anterior etapa, en aquel Málaga de las 18 fichas, y en esta última…

El verano pasado optó por poner punto y final y ya en solitario a finales de 2025 se hizo cargo del CD Estepona, con el que ha logrado la permanencia en Segunda RFEF, con una segunda vuelta impresionante que permitió resolver los 11 puntos de diferencia con la permanencia cuando llegó.