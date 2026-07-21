El Málaga oficializa la llegada de Dotor en forma de cesión

Carlos Dotor González (Madrid, 2001) vuelve a La Rosaleda tras formar parte del equipo que ascendió a Primera el pasado 20 de junio. El '12' repite préstamo en Martiricos y formará parte de la plantilla que se estrenará el próximo mes en el Metropolitano. El centrocampista no ha aterrizado todavía en la Costa del Sol, pero esta semana se sumará a los entrenamientos de Funes y se irá incluyendo en los planes preparatorios de cara a los amistosos que arrancarán este sábado en Algeciras.

Dotor se convierte de este modo en la pieza 27 del puzle blanquiazul -recordemos que el límite de jugadores es de 25-, mientras que Loren Juarros continúa recomponiendo la plantilla de cara al próximo curso.

Además, el club ha dado la bienvenida a Dotor con el siguiente comunicado:

"El futbolista se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo en pretemporada, una vez sellada su vinculación contractual con la entidad blanquiazul.

Carlos Dotor González (Madrid, 2001) llegó hace poco más de un año al Málaga, ofreciendo un rendimiento excelente la campaña pasada y fundamental para contribuir al histórico ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Dotor disputó 35 encuentros en LALIGA HYPERMOTION 25/26, 29 de ellos como titular, aportando 1 gol y 4 asistencias. En total, jugó 40 partidos el curso anterior al sumar otro en la Copa del Rey y 4 más en el playoff de ascenso a Primera División.

Su despliegue físico y técnico en la medular, especialmente desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo, así como su rápida adaptación al vestuario y sus compañeros, le convirtieron en una pieza muy valiosa tanto a nivel individual como en el engranaje colectivo.

Con esta incorporación, la tercera este verano tras los refuerzos de Fernando Calero y Juan Cruz, el Málaga suma de nuevo a un futbolista también con experiencia en la máxima categoría, ya que disputó 17 partidos en la élite con el RC Celta en la 23/24.

El Málaga CF da la bienvenida a Carlos Dotor y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa en el Club, con el convencimiento de que su trabajo y compromiso seguirán contribuyendo a la consecución de los objetivos deportivos en la temporada 26/27."