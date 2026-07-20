Juan Cruz, nuevo jugador del Málaga CF

El Málaga CF sigue trabajando en reforzar su plantilla de cara a una nueva andadura, 8 años después, en Primera División. Tras la incorporación para la zaga de Fernando Calero, llega el segundo fichaje blanquiazul del verano: Juan Cruz.

Juan Cruz Díaz Espósito, nacido el 25 de abril del 2000 en Quilmes (Argentina), es un extremo que destaca por su calidad en su pierna izquierda, así como en sus golpeos, conducciones y regate.

Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Málaga, donde estuvo 11 años defendiendo la elástica blanquiazul, llegando a debutar con el primer equipo con apenas 18 años, el 19 de mayo de 2018, con el cuadro dirigido por José González en Primera División.

Tras su paso por el Betis Deportivo y el CD Leganés, Juan Cruz regresa a la Costa del Sol con 46 partidos de experiencia en 1ª división.