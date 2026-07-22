Alberto Díaz, convocado por España para la ventana FIBA de agosto

Alberto Díaz volverá a estar con la Selección Española. El base malagueño ha sido incluido en la lista de 15 jugadores del combinado nacional para la próxima Ventana FIBA, que tendrá lugar del 23 al 31 de agosto con el objetivo de sellar la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

España se medirá a Portugal en Zaragoza el próximo viernes 28 de agosto en el Pabellón Príncipe Felipe. Días más tarde viajará a Atenas para enfrentarse a Grecia el lunes 31. La Selección es líder del Grupo I, con un balance de cinco triunfos y una única derrota, mientras que Portugal y Grecia presentan un balance idéntico (3-3) en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Junto a Díaz, también formará parte del staff técnico de la Selección Española Paco Aurioles, nuevo Director de la Cantera del Club y que volverá a ser entrenador ayudante del combinado nacional que dirige Chus Mateo.