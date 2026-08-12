Francis Sánchez, el malagueño que lee los partidos en el Fulham de Arbeloa

El Trofeo Costa del Sol sirve para que viejos conocidos vuelvan a La Rosaleda. El curso pasado lo hicieron Isco, Fornals o Pellegrini, entre otros. Esta noche será el turno para uno de esos 'invisibles' que trabajan en el día a día de un club. Francis Sánchez, jefe de análisis del Fulham, volverá a Martiricos para medirse al equipo de su tierra. A escasas horas del encuentro, el del barrio de Dos Hermanas ha atendido a Onda Cero Málaga para hablar de su trayectoria, su trabajo en el cuadro londinense y su amistad con Capa, homólogo en el cuerpo técnico de Funes.

Francis Sánchez empezó jugando al fútbol en su barrio, aunque cuenta entre risas que "era malísimo". A partir de ahí pasó a los banquillos, pero no tardó en dar el salto al análisis. En su tierra ha trabajado en: Puerto Malagueño, Benamiel, Torremolinos, 26 de Febrero y el Palo, donde coincidió con Guede y Capa, jefe de análisis del Málaga.

Sobre el duelo con este último ha afirmado que tiene "ventaja" porque Capa trabaja desde el banquillo y él mantiene la clásica posición de analista desde la parte superior del estadio que le permite "tomar las decisiones más fáciles en la altura del juego". Aún siendo rivales esta noche, el malagueño se deshace en elogios con el cuadro blanquiazul.

Francis Sánchez, jefe de análisis del Fulham FC | Fulham FC

Sánchez cree que el talento de 'los bichos' es "descomunal" y que hay que tener "muy en cuenta" lo que ha hecho Funes apostando por la cantera. Además, apostilla que se lo "pasó muy bien en el tramo final de la pasada temporada" viendo los partidos de los boquerones.

Ocho años junto al 'Cholo' y cinco con Arbeloa

La de esta noche no será la primera vez que se mida al Málaga. En su etapa en el Atlético de Madrid ya se enfrentó en varias ocasiones al equipo blanquiazul y, además, era un habitual en La Rosaleda para estudiar a los siguientes rivales del cuadro colchonero. Como rojiblanco estuvo entre 2013 y 2021 trabajando junto al 'Cholo' Simeone, mientras que en ese primer año post-pandemia recibió la llamada de Álvaro Arbeloa para incorporarse al cuerpo técnico del Juvenil A del Real Madrid.

Desde 2021 está trabajando con el campeón del mundo y ha vivido su trayectoria en La Fábrica, el ascenso al primer equipo blanco y el actual traslado a Londres. Sánchez afirma que el ambiente en el 'staff' es excepcional y cree que es muy fácil trabajar juntos, aunque no niega que tengan una alta exigencia.

Sobre la propuesta de juego de Arbeloa afirma que su intención es la de dominar los encuentros y evitar que los partidos se conviertan en un ida y vuelta. Además, el analista añade que como malagueño ya le ha contado a los jugadores la importancia del Trofeo Costa del Sol para el Málaga y la ilusión que le hace a él personalmente ganar un torneo veraniego al que acudía de pequeño. También les ha incidido en la propuesta del Málaga porque asegura que los de Funes van a salir a jugar bien y a intentar imponer su juego sobre el renovado césped de Martiricos.

Por último, no esconde que le hace ilusión volver a casa en un futuro a largo plazo, aunque reconoce que en el Málaga tienen bien cubierta la posición y no cree que pueda aportar algo diferente a lo que hace Capa.