Alfonso Herrero: "Vamos a muerte con lo que piense Loren"

El Málaga CF afronta este miércoles su último partido de preparación antes de volver a Primera con varios jugadores entre algodones. Uno de esos jugadores que llegaban con dudas al arranque liguero es Alfonso Herrero. El guardameta ya ha tenido minutos en el tramo final de la preparación y afrontará con normalidad el duelo frente al Atlético de Madrid de la próxima semana.

El portero ha comparecido ante los medios en la tradicional ofrenda floral y se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de estrenarse en la élite. El debut en Primera le llega al toledano con 32 años, pero gran parte de la plantilla no alcanza la treintenta y también está viviendo su primera experiencia en la principal categoría del fútbol español. Sobre la inexperiencia de sus compañeros de posición -Carlos López y Andrés Céspedes-, ha afirmado que entiende que haya opiniones respecto al tema, pero asegura que tiene "confianza plena" en los dos metas de la cantera.

Alfonso Herrero también ha lamentado las bajas que están sufriendo en defensa, pero recuerda que en los momentos que parecen complicados es cuando el equipo ha dado la cara. Además, ha añadido que "van a muerte" con el trabajo de Loren y con los compañeros que vengan.

El segundo capitán malaguista ha 'presumido' del valor humano del vestuario y ha destacado la rápida adaptación de las nuevas incorporaciones al grupo. Por último, el arquero ha animado a la afición para que acuda al Trofeo Costa del Sol que les va a medir con el Fulham en la última cita previa al arranque liguero.