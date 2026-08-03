La tercera equipación del Málaga, un homenaje a la provincia

La nueva elástica de hummel, de color negro con detalles en Electric Pink, incorpora los nombres de los 103 municipios de la provincia, culminando un relato que el Club ha construido durante las últimas temporadas junto a cada rincón de Málaga. Un recorrido que comenzó con los brazaletes de capitán diseñados por el artista José Luis Puche, dedicados a cada una de las localidades malagueñas, y que hoy encuentra su broche final convertido en camiseta.

Porque el Málaga CF no entiende su historia sin la de los pueblos y ciudades que le dan vida. Cada municipio ha formado parte de este camino, llevando con orgullo su nombre junto al escudo y recordando que el sentimiento blanquiazul trasciende cualquier frontera. Esta tercera equipación nace precisamente para reconocer ese vínculo, agradecer el apoyo incondicional de toda una provincia y convertir en símbolo aquello que une a miles de malaguistas: el sentimiento de pertenencia. El diseño pone en valor una tierra diversa, orgullosa y apasionada, representada bajo una misma emoción: el malaguismo.

La camiseta, por otro lado, lleva el escrito «Ciudad de Málaga» en el cuello y completa la narrativa inspirada en el histórico título de «Muy Noble» (primera equipación) y «Muy Leal» (segunda equipación). Un título histórico que aparece en el escudo de Málaga y ha servido de inspiración para las tres camisetas que el Málaga CF lucirá esta temporada en su regreso a Primera División.

El lanzamiento de hummel llega en un momento especialmente simbólico, a escasas fechas del inicio de LALIGA EA SPORTS 26/27, con el equipo malaguista de regreso a la élite del fútbol español ocho años después. Un regreso que el Club afronta acompañado por el orgullo, el aliento y la identidad compartida de toda una provincia.

Más que una camiseta, esta equipación es el reflejo de una historia construida entre todos. Un homenaje a las raíces y a una tierra que siempre ha caminado unida detrás de un mismo escudo. Porque cuando juega el Málaga CF, no juega solo un equipo: juegan sus 103 municipios, juega toda una provincia.

La tercera camiseta malaguista se pondrá a la venta a partir del lunes 3 de agosto, desde las 10:00 horas, en las tiendas oficiales del Club ubicadas en el Estadio La Rosaleda y en la calle Marqués de Larios, 3, así como en la tienda online del Club.