Salinas: "Creo que me voy a adaptar antes de lo que pensaba"

José Salinas ha sido presentado este viernes en la sala de prensa de La Rosaleda. El lateral llega a Málaga con ganas de reivindicarse, tras un año en el que no cuajó en el Espanyol. Esta temporada compartirá el carril zurdo con Joaquín, sobre el que ha hecho pública la buena conexión que ha sentido con el de Miraflores.

El alicantino ha comparado las similitudes que encuentra entre Funes y Eder Sarabia, los que asegura que tienen en común una filosofía ofensiva con la que se siente identificado.

Salinas también ha comentado en la sala de prensa sus relaciones previas con el Málaga. El defensa afirma que vio algunos partidos en el tramo final de la temporada y cuenta que ha tenido a Roberto y Calero como cicerones.