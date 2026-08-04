El malaguista Dani Sánchez estrena su 'single' junto al artista Julio Benavente

El malaguista Dani Sánchez publicó en la medianoche de este martes su primera canción, 'Volver'. El lateral comparte estudio con Julio Benavante, artista que surgió del concurso 'La Voz' y que actualmente roza los 100.000 oyentes mensuales en Spotify. Para este single han trabajado los dos codo a codo con el objetivo de plasmar la emoción vivida con el ascenso a Primera.

"De pequeño lo soñó alguna vez, con el balón al 'laíto' la cama". Con esta frase introduce el artista a Dani Sánchez en la canción para que sea el lateral el que cuente sus vivencias como malaguista. El de Los Corazones narra en la canción la 'necesidad' de conocer a la gitana -del famoso cántico La Gitana Loca- "para llenarle de besitos la cara" por todo lo bueno que le ha pasado. Además, cuenta cómo su padre le inculcó la pasión por el club cuando era pequeño.

El estribillo habla directamente de identidad. Ambos intérpretes presumen de ser malagueños y malaguistas, a la vez que definen a La Rosaleda como el lugar en el que "se reúne la ciudad entera" y azul y blanco vuelan las banderas. También hay puntos relacionados directamente con el tramo final de temporada y la promoción de ascenso. Dani Sánchez habla de estar destinados a la grandeza -lema difundido por el jugador en los últimos meses de competición- y, respecto al decisivo partido, hacen referencia a la fecha, 20 de junio de 2026, además de decir en un verso "cayeron cristales en los rosales, pero un niño de barrio nunca pierde el hambre", hablando sobre los altercados ocurridos en la previa.

El lanzamiento ha contado con un primer video que muestra imágenes del estudio, pero también existe un videoclip en el que aparecen acompañados de dos jugadores queridos por la afición, el ex-capitán Genaro Rodríguez y el extremo Joaquín Muñoz.