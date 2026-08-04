Casi el 100% del malaguismo renueva en Primera

Los que nunca fallan han vuelto a demostrarlo. El Málaga CF cerraba el domingo la campaña de abonos de la próxima temporada, la 26/27, y según anunciaba el club ayer, el 99,96% ha renovado su abonado. Una cifra que aunque esperada no deja de ser sorprendente.

Los precios, con un incremento máximo del 30%, no han sido impedimento para el malaguismo, dado que únicamente 11 abonados no continuarán siéndolo la próxima temporada.

Ante esta nueva situación, el club no dará opción a hacerse nuevos abonados, dado que lo hace imposible.

Y según lo comunicado, no se abrirá el proceso de cambio de asiento. Si algún abonado tiene una incidencia relacionada con su abono, desde taquillas se atenderá de forma personalizada, estudiando cada situación para ofrecer la mejor solución posible.