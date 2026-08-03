Juanfran Funes: "Mi agradecimiento será siempre eterno"

El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, ha recibido el nombramiento oficial como pregonero de la Feria de Málaga 2026 en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

Durante el acto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado la trayectoria del técnico malaguista y lo ha definido como “el hombre del milagro”, en alusión al brillante ascenso del Málaga CF a Primera División tras hacerse cargo del primer equipo en un momento decisivo de la temporada.

Funes ha mostrado su agradecimiento por un reconocimiento que ha asegurado recibir con enorme ilusión. El entrenador ha confesado que, cuando conoció la noticia, sintió una mezcla de “asombro y vértigo”, aunque con el paso de los días ha decidido vivir esta experiencia como “un momento único” que quedará para siempre en su memoria. Ha querido agradecer el cariño recibido por parte de la afición y de toda la ciudad de Málaga.

El alcalde anunció el pasado 26 de julio que el técnico malaguista sería el encargado de pronunciar el pregón de la Feria de Málaga 2026. La cita tendrá lugar la noche del sábado 15 de agosto, primer sábado de la Feria, instantes antes del tradicional alumbrado del Real de Cortijo de Torres. Desde el escenario instalado frente a la portada principal del recinto ferial, Funes se dirigirá a los malagueños para dar comienzo oficial a las fiestas.