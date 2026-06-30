Chris Duarte: "Es un tema delicado y que en cualquier momento me puede hacer daño"

La temporada 2026-27 de Unicaja no ha sido nada fácil y, al margen de los resultados como la no clasificación a los playoffs de liga o la derrota en la Final Four de la Basketball Champions League, el fichaje de Chris Duarte ha sido uno de los puntos más comentados del año.

El alero dominicano, de 29 años, llegaba a Málaga tras cosechar grandes actuaciones en la liga de Puerto Rico y con experiencia de varios años en la NBA. Además, Duarte fue recibido con los brazos abiertos por la afición cajista con una presentación multitudinaria en el Parque del Oeste.

Casi 1 año después de su llegado, Chris Duarte ha sido expedientado por el club hasta en 2 ocasiones y su situación de cara al futuro es incierta. Ahora el jugador, concentrado con su selección nacional, ha concedido una entrevista al canal Marega Deportes, en la que ha comentado sus impresiones de este año en la Costa del Sol asegurando, eso sí, que no puede hablar mucho del tema.