El Unicaja presenta su primera equipación para el proyecto de Txus Vidorreta

El próximo lunes echa a rodar la pretemporada del Unicaja para el curso 2026-27, cuando los jugadores del cuadro de Los Guindos pasen los reconocimientos médicos previos al inicio de los entrenamientos. Para ir calentando motores, el conjunto verde ha hecho pública su primera camiseta para competir en Liga Endesa y BCL, además de la posible Copa del Rey.

En ella predomina el verde, como es habitual, y está cubierta por rayas moradas que forman cuatro cuadrículas. En la parte superior hay tres líneas horizontales bajo el escudo y el mismo número de barras verticales bajo el parche de la Liga Endesa. El centro de la camiseta es liso y la parte inferior repite el patrón de la parte alta, pero a la inversa.

Además, la tela cuenta con un estampado que se compone de líneas onduladas que recorren la camiseta al completo. El propio Unicaja ha afirmado que estos detalles están añadidos a la camiseta para simbolizar ">la espuma característica de las olas del Mar Mediterráneo que queda en la orilla de las costas malagueñas".

La equipación también cuenta con los clásicos 'sponsors' del cuadro de Los Guindos. En el frontal seguirá Fundación Unicaja, mientras que patrocinios públicos como Andalucía, Málaga, Benahavís, Sabor a Málaga o Costa del Sol estarán repartidos entre la camiseta y el pantalón. La lista la cierra Famadesa, que seguirá presente en la parte baja de la equipación.