El Torneo Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga recauda más de 40.000€

Este fin de semana se ha celebrado el 13.º Torneo de Golf Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga en el Real Club de Golf Guadalmina, una jornada deportiva y solidaria que volvió a reunir a más de 240 personas comprometidas con las familias que atraviesan uno de los momentos más complicados de sus vidas.

El torneo se disputó bajo la modalidad Individual Stableford y contó con dos salidas al tiro. Los participantes disfrutaron jugando al golf mientras contribuían a una causa que marca una verdadera diferencia. Gracias a este evento solidario, la Casa ha logrado superar la cifra de 40.000 euros de recaudación, destinados a seguir ofreciendo alojamiento gratuito, apoyo y recursos a familias con hijos/as gravemente enfermos que deben desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano el trabajo de la Casa Ronald Málaga gracias al testimonio de una familia que ha vivido la experiencia de alojarse en la Casa durante el tratamiento médico de su nieto. La familia compartió su historia y explicó cómo disponer de un lugar donde alojarse, cerca del hospital y acompañado por otras familias que atraviesan situaciones similares, supuso un apoyo fundamental durante un momento especialmente difícil. También tomó la palabra una voluntaria de la Casa, que puso en valor la importancia del voluntariado y de la labor que se desarrolla cada día para hacer de la Casa un verdadero “hogar fuera del hogar”.

Este torneo también sirve para visibilizar la situación de vulnerabilidad que viven muchas de las familias que acoge la Casa Ronald de Málaga y la importancia de su labor. La Casa ofrece un apoyo integral: alojamiento gratuito a apenas 200 metros del hospital de referencia, lo que reduce significativamente el estrés y la angustia en momentos de urgencia, y permite que las familias concentren sus energías en lo más importante: la salud de su hijo/a.