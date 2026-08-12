José María Muñoz: "Loren y yo estamos hablando para pagar un traspaso"

Al Málaga CF le restan tres semanas de planificación, pero el cuadro blanquiazul está inmerso en la tarea de perfilar la plantilla para el debut en el Metropolitano. El Administrador Judicial, José María Muñoz, ha comparecido ante los medios para analizar la actualidad del club y dar pinceladas sobre los próximos movimientos del club en el mercado.

José María Muñoz ha hecho públicas las conversaciones que está manteniendo con el director deportivo, Loren Juarros, para acometer el traspaso de un jugador que va a llegar en propiedad. El administrador ha incidido en la capacidad del club para incorporar jugadores, pero ha anunciado que los planes del club están obligados a pasar por los parámetros económicos que tienen establecidos para mantener la estructura salarial. Además, ha asegurado que el club está llevando a cabo las inscripciones de los jugadores con normalidad y no van a tener problemas para tener a todos los jugadores en el Metropolitano.

El dirigente también ha avanzado la salida de Dani Sánchez, pero no ha dado pistas sobre otros jugadores que podrían estar viviendo sus últimos días en Martiricos. Eso sí, ha incidido en la idea que tienen los responsables deportivos de intentar mantener los máximos jugadores posibles para seguir avanzando con el proyecto.

La comitiva del club ha estado en el ayuntamiento para sellar el compromiso publicitario con el consistorio, pero el Málaga también está en conversaciones con las instituciones para la reforma de La Rosaleda. A las partidas de patrocinios, se van a sumar otras aportaciones para acometer los 'retoques' del estadio como pueden ser la iluminación o la impermeabilización, entre otras mejoras.

Sobre el Trofeo Costa del Sol de esta noche, ha asegurado que la opción del Fulham se escogió para tener margen antes del estreno liguero y ha expuesto los motivos por los que los aficionados han tenido que pasar por caja. Según José María Muñoz, traer al Fulham a jugar a La Rosaleda, la operativa del estadio y demás, hacen que el club tenga que percibir ingresos de taquillas para acometerlos. Aun así, el administrador considera los precios de los abonados como "muy baratos"