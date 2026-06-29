La provincia de Málaga acoge la mesa de exámenes de Taekwon-Do ITF con más nivel mundial de toda la temporada

La provincia de Málaga ha vuelto a ser escenario de uno de los momentos más importantes en el calendario mundial del Taekwon-Do ITF. Concretamente con una mesa de exámenes del más alto nivel internacional, con aspirantes al grado de Maestro y cinturones negros a partir de Cuarto Dan, celebrada en el Club Doyang de Benalmádena, y dirigida por el Gran Maestro Adolfo Villanueva, instructor de enorme trayectoria y reconocimiento, vicepresidente de la Federación Mundial de Taekwon-Do ITF Original; y que vino específicamente desde Argentina para esta cita. Estuvieron también presentes como miembros examinadores los Maestros Frank Diaz y Juan Carlos Rocca, ambos también con gran experiencia y titulación.

La sesión de exámenes, que estuvo precedida por una recepción oficial en el Ayuntamiento de Benalmádena, contó con instructores internacionales de Andalucía, Baleares y Valencia, que llegaron en el momento ideal de preparación para tratar de subir sus respectivos niveles.

Estos Instructores lograron sus respectivos objetivos, logrando una guinda a un pastel lleno de preparación durante varias temporadas, acreditaciones de diferentes formaciones y certificación de enseñanza a niveles menores durante varios cursos.

Además de los exámenes, los aspirantes pudieron conocer más de cerca al Gran Maestro Adolfo Villanueva, profundizar más en sus enseñanzas para aplicarlas en sus escuelas y seguir creciendo en retos y desafíos para avanzar en el futuro. Toda una experiencia que servirá, sin duda, para fortalecer el papel del Taekwon-Do ITF en el plano deportivo andaluz y nacional. Villanueva es miembro honorífico de la Federación Mundial de Taekwon-Do ITF, con sede en Corea del Norte.

Este arte marcial conceptúa sus niveles de formación en cinturones y, una vez alcanzado el negro, los danes elevan las cotas de perfeccionamiento; existiendo hasta nueve, cuando se logra el título de Gran Maestro, el octavo corresponde a Sénior Máster y el Séptimo a Maestro.

“Para nosotros ha sido todo un orgullo contar con este Gran Maestro en nuestra provincia, ver cómo este tipo de exámenes tan complejos y cuidados pueden tener lugar en nuestra tierra, y que sigamos entre todos fortaleciendo el Deporte malagueño y el Taekwon-Do ITF”, comentó Maximiliano Montiel, director del Club Doyang de Benalmádena, que cedió el espacio para los exámenes.

Precisamente Montiel logró el grado de Maestro, cinturón negro Séptimo Dan, siendo el instructor más joven de España en conseguirlo. También en la provincia de Málaga, cabe destacar a los instructores David Sanz, Ana Millo, Paula Sanz, Gonzalo Grillo, Ylse Rojas o Daniel Gómez, que lograron sus graduaciones de IV a VI Dan. También lo lograron, procedentes de otras provincias, instructores de gran calidad como Luis Familiar, Fabricio Pastrana y Juan Marcelo Guanguliano.