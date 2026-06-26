Cameron Hunt, nuevo jugador de Unicaja Baloncesto

Talento ofensivo para el Unicaja. El Club ha alcanzado un acuerdo para incorporar al escolta estadounidense Cameron Hunt (28 años, 1,91 metros) para las dos próximas temporadas. El jugador zurdo, que llega procedente del Asisa Joventut, destaca por su gran capacidad anotadora, siendo capaz de generarse sus propias canastas en el uno contra uno o con un eficaz tiro desde media como de larga distancia.

La pasada temporada promedió en Liga Endesa 15,6 puntos con un 52,6% en tiros de 2, un 86,8% en tiros libres y un 40,7% en triples, anotando casi dos por partido, lo que le llevó a ser el séptimo mejor anotador de la competición. A ese repertorio ofensivo añadió 2,9 asistencias, 1,7 rebotes y una recuperación para 13,8 de valoración en los 39 encuentros que disputó, siendo clave en el gran curso de la Penya. En la BCL, el nuevo combo del Unicaja registró 13,3 puntos, 3 asistencias y 1,7 rebotes en los 15 partidos que jugó.