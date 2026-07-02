Este viernes empiezan las renovaciones de abonos del Málaga con una subida mínima del 28%

'Lo conseguimos, mucho antes de conseguirlo', es el nombre de la campaña de abonados del Málaga CF de cara la a vuelta a Primera División. "Un mínimo de un 28% será el incremento del precio de las renovaciones", ha mencionado el director general Kike Pérez.

Entre las novedades, la ampliación a 22 sectores, en lugar de los 11 existentes temporadas anteriores. Y ahora, el precio del abono infantil también dependerá del lugar del campo, y deja de tener un precio único. El objetivo que persigue el club, que los abonados acudan al menos al 80% de los partidos o que liberen su asiento, logrando así un descuento de cara a la próxima temporada.

Este viernes 3 de julio y hasta el 2 de agosto se puede renovar de forma on line. Del 6 al 11 de julio, habrá renovación presencial exclusiva para mayores de 60 años. A partir del lunes 13 de julio, presencial para el resto de abonados.

El 5 y 6 de agosto, el cambio de localidades y el 9, para las nuevas altas. Aquí tienes toda la información.

Campaña de abonados del Málaga CF