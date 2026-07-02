Málaga acoge del 7 al 11 de julio el ‘FISU World University Championship Padel 2026’

La ‘FISU World University Championship Padel Málaga 2026’, organizado por la UMA y la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), celebra su primera edición oficial y reúne a 121 deportistas universitarios procedentes de 20 países que disputarán este campeonato de pádel en las categorías masculina, femenina y mixta en el complejo deportivo de la UMA (PSM Fantasy).

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto con rector de la UMA, Teodomiro López; el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas; el presidente del comité organizador del evento, Cristóbal Moreno; y la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Pádel, Francisca Rojas; ha asistido hoy en el Rectorado de la Universidad de Málaga a la presentación del ‘FISU World University Championship Padel Málaga 2026’ que se celebrará del 7 al 11 de julio y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.