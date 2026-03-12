TURISMO

Uno de cada cuatro malagueños opta viajar al Reino Unido esta Semana Santa

Esta Semana Santa, Ryanair, la aerolínea nº 1 de Europa, conecta a los malagueños con sus destinos favoritos tanto en España como en Europa. Desde escapadas urbanas hasta recorridos culturales, los pasajeros eligen principalmente viajes internacionales para disfrutar de unos días de descanso con experiencias diferentes a la rutina.

Según los datos de Ryanair, el 24 % de los pasajeros que vuelan desde Málaga opta por el Reino Unido, consolidándose como el destino internacional más popular. Le siguen Italia, con un 11 %, e Irlanda, con un 9 % de preferencia.

En términos absolutos, entre los destinos más elegidos por los malagueños durante Semana Santa se encuentran:

Dublín (Irlanda): ideal para quienes buscan un ambiente festivo y cultural, con mercadillos de Pascua, paseos por el río Liffey y conciertos tradicionales de primavera.

Londres (Reino Unido): ofrece planes familiares, como Easter egg hunts en Hyde Park o Regent’s Park, museos como el British Museum, y mercadillos con productos típicos de Pascua.

Roma (Italia): ciudad elegida por quienes buscan combinar tradición, arte y cultura religiosa, visitando la Plaza de San Pedro, el Coliseo y los barrios históricos, además de disfrutar de la gastronomía italiana.

Durante las fechas de Pascua, Ryanair conecta Málaga con un total de 23 países, ofreciendo a los pasajeros una amplia red de destinos internacionales para descubrir nuevas ciudades o repetir sus favoritos. Con precios competitivos y una extensa programación de vuelos, Ryanair sigue consolidándose como la opción número uno para viajar desde Málaga. Para más información, visita la app de Ryanair.

