Uno de cada cuatro malagueños opta viajar al Reino Unido esta Semana Santa

Según los datos de Ryanair, el 24 % de los pasajeros que vuelan desde Málaga opta por el Reino Unido, consolidándose como el destino internacional más popular. Le siguen Italia, con un 11 %, e Irlanda, con un 9 % de preferencia.

En términos absolutos, entre los destinos más elegidos por los malagueños durante Semana Santa se encuentran:

Dublín (Irlanda): ideal para quienes buscan un ambiente festivo y cultural, con mercadillos de Pascua, paseos por el río Liffey y conciertos tradicionales de primavera.

Londres (Reino Unido): ofrece planes familiares, como Easter egg hunts en Hyde Park o Regent’s Park, museos como el British Museum, y mercadillos con productos típicos de Pascua.

Roma (Italia): ciudad elegida por quienes buscan combinar tradición, arte y cultura religiosa, visitando la Plaza de San Pedro, el Coliseo y los barrios históricos, además de disfrutar de la gastronomía italiana.

Durante las fechas de Pascua, Ryanair conecta Málaga con un total de 23 países, ofreciendo a los pasajeros una amplia red de destinos internacionales para descubrir nuevas ciudades o repetir sus favoritos. Con precios competitivos y una extensa programación de vuelos, Ryanair sigue consolidándose como la opción número uno para viajar desde Málaga. Para más información, visita la app de Ryanair.