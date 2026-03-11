El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga informa de las principales novedades de la Campaña de la Renta 2025

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga informa a los contribuyentes sobre los principales cambios y deducciones que deberán tener en cuenta en la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, cuya campaña se desarrollará en 2026.

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, recuerda la importancia de contar con el asesoramiento de un gestor administrativo colegiado para realizar correctamente este trámite y aprovechar todas las deducciones disponibles, especialmente aquellas que dependen de la normativa autonómica. “Muchos contribuyentes desconocen deducciones a las que tienen derecho. Contar con un gestor administrativo colegiado permite evitar errores y, en muchos casos, pagar menos impuestos dentro de la legalidad”, explica.

Entre las principales novedades de esta campaña destacan:

Nueva deducción para trabajadores con rentas bajas: se introduce una nueva deducción de hasta 340 euros para contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros, siempre que no dispongan de otras rentas significativas.

Contribuyentes que no están obligados a declarar: los contribuyentes cuyos ingresos totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (16.576 euros) no estarán obligados a presentar la declaración de la renta.

Prestaciones por desempleo: los perceptores de prestaciones por desempleo ya no estarán obligados a presentar la declaración únicamente por recibir esta prestación, salvo que superen los límites generales de ingresos establecidos.

Mayor tributación de las rentas del ahorro: el tipo máximo aplicable a la base del ahorro se incrementa del 28 % al 30 % para las rentas superiores a 300.000 euros.

Límites generales para estar obligado a declarar: se mantienen los umbrales habituales: 22.000 euros de rendimientos del trabajo si proceden de un solo pagador; 15.876 euros si existen varios pagadores y el segundo supera los 1.500 euros.

Deducciones prorrogadas: se prorrogan varias deducciones que ya estaban vigentes en ejercicios anteriores:

- Vehículos eléctricos y puntos de recarga: se mantiene la deducción del 15 % por la adquisición de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga, aplicable también en el ejercicio 2025.

- Eficiencia energética en viviendas: continúa la deducción por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética, con porcentajes que pueden oscilar entre el 40 % y el 60 % según el tipo de actuación.

Pago de la declaración mediante Bizum: se mantiene la posibilidad de abonar la declaración mediante Bizum cuando el resultado sea a ingresar, además de los métodos de pago tradicionales.

Deducciones autonómicas en Andalucía

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga recuerda que los contribuyentes andaluces pueden beneficiarse de varias deducciones autonómicas que conviene revisar antes de presentar la declaración.