Antiaging Global o Calma Total, así son los tratamientos estéticos de Cristina Galmiche que eligen las actrices

Para lograr ese “efecto piel de cine”, la experta en estética Cristina Galmicheha desarrollado dos de sus protocolos faciales más demandados:Calma Total y Antiaging Global, dos tratamientos diseñados para devolver a la piel su equilibrio, luminosidad y vitalidad en tan solo una sesión.

Calma Total: el tratamiento que restaura y equilibra la piel

El tratamiento Calma Total está concebido para combatir los factores externos e internos que alteran la piel y la vuelven reactiva: desde el estrés o la contaminación hasta el uso continuado de maquillaje o los efectos del sol. Durante 50 minutos en cabina, el protocolo combina exfoliación, aplicación de mascarillas con activos personalizados y masajes faciales estimulantes que ayudan a calmar y regenerar la piel. El objetivo es restaurar el manto hidrolipídico, la barrera protectora natural que mantiene la piel equilibrada e hidratada.

La eficacia del tratamiento se apoya en una combinación de activos de origen biosostenible entre los que destaca Agascalm™, extracto de agastache mexicana, un ingrediente con gran capacidad antiinflamatoria que ayuda a reducir rojeces y procesos inflamatorios, devolviendo luminosidad y uniformidad al rostro.

A este activo se suman probióticos, que fortalecen la microbiota cutánea; ácido hialurónico, capaz de retener grandes cantidades de agua en la piel; agua de rosas, que equilibra el pH; y glicerina, que mejora la hidratación. El resultado es una piel visiblemente más calmada, luminosa y equilibrada.

Antiaging Global: efecto lifting inmediato

Junto a este tratamiento calmante, Antiaging Global es uno de los protocolos estrella diseñados por Cristina Galmiche para conseguir un efecto rejuvenecedor visible.

Se trata de un tratamiento antiaging integral que combina activos antiedad de última generación con un masaje facial de efecto lifting que modela y reposiciona la arquitectura del rostro. Durante los 50 minutos de sesión, la piel recibe una combinación de ingredientes con acción antioxidante y regeneradora como extracto de peonía, que ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina; niacinamida y complejos vitamínicos, que protegen frente al estrés oxidativo; y ácido hialurónico, responsable de devolver hidratación y volumen a la piel.

El protocolo incorpora también péptidos de última generación, como Argireline, con efecto “botox-like”, o Eyesseryl, específico para el contorno de ojos. La sesión se completa con un masaje reestructurante que estimula los tejidos y combate los primeros signos de flacidez, aportando luminosidad, firmeza y un aspecto rejuvenecido inmediato.

En 2022 Cristina Galmiche abrió su primer centro en Andalucía, concretamente en Málaga. Para Galmiche no fue solo una expansión empresarial, sino un regreso a sus raíces. En este contexto, el centro médico-estético Cristina Galmiche de Málaga, ubicado en la céntrica calle Maestranza, 4 se ha consolidado como uno gran centro de referencia en el tratamiento manual del acné y de otros problemas del cuidado de la piel en Andalucía, atendiendo a numerosas personas llegadas de toda la región, especialmente de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz o Almería.