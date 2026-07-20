La UNIA presenta su Modelo eliA de enseñanza en línea en el eLearning Experience 2026

La Universidad Internacional de Andalucía, a través de su Área de Innovación, Enseñanza Virtual y Audiovisual ha presentado al sector educativo y digital los últimos avances y novedades del Modelo eliA en el marco del VIII Encuentro de Innovación Educativa en Universidades, Administraciones Públicas y Grandes Corporaciones, SAMOO e-Learning Experience 2026.

Como parte de la programación oficial de este evento, que reúne a más de 250 profesionales entre universidades, instituciones públicas y partners de digitalización educativa, la Internacional de Andalucía ha ofrecido la ponencia Repensando la enseñanza a distancia: innovación en actividades de aprendizaje y acompañamiento personalizado, a cargo de los técnicos del área Mercedes Sánchez y Fernando Lucena.

Durante su participación, la UNIA ha compartido la experiencia y buenas prácticas del área a lo largo del curso 2025/2026 con el Modelo de Enseñanza en Línea de la Internacional de Andalucía (Modelo eliA). Dicha estrategia está marcada por una apuesta renovada en dos pilares: la innovación en el diseño de contenidos digitales, y el acompañamiento personalizado al estudiante.

A través de casos y ejemplos prácticos, la presentación ha mostrado cómo estos elementos han contribuido al objetivo estratégico de mejorar la calidad de la enseñanza en línea, reducir el abandono y ofrecer experiencias formativas de valor añadido, así como los principales retos para la consolidación y escalabilidad de esta nueva forma de aprendizaje pionera.

Los asistentes pudieron conocer iniciativas como las actividades de aprendizaje discursivo (ADeliA), intervenciones pedagógicas personalizadas al estudiante en función de su situación particular en el proceso de aprendizaje o la incorporación crítica y sostenible de tecnologías de inteligencia artificial.

Esta participación forma parte de la labor del Área de Innovación y Enseñanza Virtual por situar a la Universidad Internacional de Andalucía a la vanguardia de la innovación educativa y contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior desde el sistema universitario público andaluz.

Modelo eliA

El curso 2025/2026 ha supuesto para la UNIA un paso más en la consolidación del Modelo eliA, que la universidad implementa en dos de sus titulaciones de máster universitario, Actividad física para la salud e Inteligencia Artificial aplicada a sectores empresariales y financierios, y que el próximo curso se extenderá a un total de seis titulaciones ofertadas.

Una apuesta por la innovación estructurada y diseñada desde cero a través de nuevos perfiles docentes, metodologías de aprendizaje deductivo y nuevas tecnologías inteligentes con los que dar un paso más en la enseñanza de posgrado de calidad.