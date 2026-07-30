Últimos días del Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes

Quedan muy pocos días para despedirnos de El Fantasma de la Ópera en Málaga. Una oportunidad única para disfrutar de uno de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos, con una puesta en escena espectacular, una banda sonora inolvidable y una historia que sigue emocionando a generaciones.

Si todavía no has vivido esta experiencia, este es el momento. No dejes pasar la oportunidad de dejarte envolver por la magia del teatro antes de que baje el telón. ¡Consigue tus entradas y vive una noche inolvidable! Todos los detalles qué te harán emocionarte, de la mano del elenco principal.