Tragabuches presenta su oda al atún a través de la mirada de los talentos gastronómicos del momento

El 11 de marzo tendrá lugar la presentación oficial de “La Barra de Cuatro”, la nueva propuesta gastronómica de Tragabuches, referente de la alta gastronomía malagueña, que rinde homenaje al atún como producto esencial de su identidad. El encuentro reunirá en su barra a las creadoras de contenido Nieves Felipo, Paula Casado y Marta Iglesias y la enóloga Esther Iglesias, con un hilo conductor común: el atún como protagonista de esta edición especial. A partir del 12 de marzo, la experiencia se activa para el público en formato barra, invitando a los comensales a descubrir esta propuesta en primera persona.

En un formato íntimo y cercano, la barra se convierte en escenario y punto de encuentro, permitiendo a los comensales vivir la experiencia en primera fila. Cada pase se presenta desvelando la inspiración detrás de cada plato y el trabajo con el producto en distintos formatos, texturas y sabores, con la guía y ayuda del equipo de cocina de Tragabuches. La propuesta se completa con un maridaje diseñado específicamente para acompañar cada elaboración, creando un recorrido sensorial donde gastronomía y vino dialogan en equilibrio.

Gilda XL de atún con pulpo y picada cítríca con Cota 45 Ube Miraflores 2024

El menú arranca con una gilda XL de atún con pulpo y picada cítrica, creación conjunta de Nieves Felipo y Paula Casado. Una reinterpretación contemporánea del clásico que combina atún en crudo, pulpo tierno, piparras, aceitunas y un toque cítrico que aporta frescura. Nieves Felipo presenta además un tartar de descargamento con uvas moscatel y ajo blanco de almendra marcona, un plato frío, limpio y elegante que pone el foco en la pureza del corte y en el equilibrio entre dulzor, acidez y cremosidad. Por su parte, Paula Casado propone una cazuela malagueña enriquecida con oloroso, donde los cortes más melosos del atún se integran en un fondo marino, de textura untuosa y reconfortante.

Tartar de descargamento con uvas moscatel y ajo blanco con Oremus Mandolás Furmint 2023

Cazuela malagueña enriquecida con oloroso con Pinot Noir 2024 de Cortijo Los Aguilares

El maridaje, diseñado por las hermanas Marta y Esther Iglesias, acompaña el recorrido con una selección pensada para realzar el producto y aportar coherencia al conjunto; donde los vinos actúan como la salsa de los platos El recorrido comienza con una Gilda XL que sabe a mar, escoltada por la salinidad y la mineralidad crítica de Cota 45 Ube Miraflores 2024. El Palomino Fino de Ramiro Ibáñez te transporta directamente a la albariza gaditana, potenciando el atún de almadraba con el susurro de la levadura y los frutos secos.

La travesía continúa hacia el este, buscando el equilibrio entre la fuerza del tartar de descargamento y la vibrante acidez de Oremus Mandolás Furmint 2023, el proyecto más lejano de TEMPOS Vega Sicilia. Es la frescura de Tokaj cortando la untuosidad, una danza de manzana verde y cítricos que mantiene la tensión en el paladar.

Llegamos a puerto con un homenaje a la sorpresa y al terruño malagueño. Un regreso a las raíces locales con una cazuela malagueña para la que Marta y Esther Iglesias han seleccionado un tinto que desafía las expectativas: el Pinot Noir 2024 de Cortijo Los Aguilares. Cultivada a gran altitud, esta uva ofrece una de las interpretaciones más sorprendentes y frescas de climas cálidos. Es un vino de una delicadeza casi impropia del sur de España; ligero, elegante y profundamente aromático. Un tinto elegante, floral y profundo que aporta una profundidad vibrante al guiso, envolviendo la potencia de la cazuela sin restarle ni un ápice de protagonismo. Bajo la mirada de las hermanas Iglesias, el origen siempre es el destino final.