Superabuelos en el Mundo (SAM), la nueva asociación que promueve una vejez activa y positiva

El acto tendrá lugar en Espacio AHÓ (Av. de Manuel Torres, 3, Carretera de Cádiz, Málaga) y contará con la participación de Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz; Ángelita, madrina de honor de SAM; Pepe García, fundador de la asociación y protagonista del documental que se proyectará durante la jornada; y Ángel Rielo, conferenciante, comunicador, humorista y colaborador del proyecto.

El encuentro cuenta además con la colaboración de Vicky Foods, cuyo apoyo contribuye a hacer posible esta iniciativa dedicada al bienestar, la convivencia, el encuentro intergeneracional y el reconocimiento de las personas mayores.

La presentación se enmarca en la celebración del Día Internacional del Abuelo y pretende dar a conocer públicamente una iniciativa que busca poner en valor el papel de las personas mayores en la sociedad, promoviendo una etapa vital activa, conectada y llena de posibilidades.

La programación comenzará con la proyección del documental La huella y el tiempo, una obra que reflexiona sobre la memoria, el legado y la importancia de quienes han construido el camino de las generaciones actuales. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio abierto al público en el que los participantes compartirán experiencias y reflexiones sobre el envejecimiento, la participación social y el valor de los vínculos intergeneracionales.

La jornada concluirá con una merienda para abuelas y abuelos compuesta por pan con chocolate, elaborada por Mónica al Natural, en un encuentro pensado para celebrar la memoria, los afectos y la comunidad a través de uno de los sabores más reconocibles de la infancia.