Renfe ofrece más de 59.300 plazas adicionales de Cercanías para facilitar el desplazamiento a la Feria de Málaga

Como es habitual cada año, Renfe facilita el desplazamiento a la Feria de Málaga con más de 59.300 plazas adicionales de Cercanías del 15 al 23 de agosto. Circularán 1.214 trenes, de los que 98 serán especiales respecto a la oferta habitual. Este refuerzo del servicio se traduce en un incremento del 8,7% con respecto a la oferta habitual y permitirá ofrecer más de 734.000 plazas durante toda la Feria de Málaga.

En la Línea C-1 Málaga-Fuengirola, además de la oferta habitual con salida de Málaga a las 5.20h, 5.55h y 6.30h, circularán con origen Victoria Kent las 5.00 h y 5.40 h desde sábado 15 al domingo 23 de agosto, ambos inclusive. Por la noche, se ofrecerán salidas con origen Málaga, desde las 21.30 h hasta las 0.10 horas, con frecuencias cada 20 minutos. En sentido inverso, las salidas desde Fuengirola serán desde las 22.20 h hasta la 01.00 horas, cada 20 minutos, desde el sábado 15 al sábado al 22 de agosto, ambos inclusive.

En la Línea C-2 Málaga-Álora, circulará un tren especial, con salida de Málaga a las 23.40 horas y destino Álora desde el sábado 15 al sábado 22 de agosto, ambos inclusive. Además, durante los días 15, 16, 22 y 23 de agosto circularán de manera especial trenes que habitualmente sólo circulan de lunes a viernes, con salida de Málaga a las 5.44 horas y desde Álora su vuelta a las 6.37 horas.

El uso de los trenes de Cercanías se traduce en una apuesta por un medio de transporte colectivo respetuoso con el medio ambiente, ya que se mueven con energía 100% renovable, al tiempo que evita congestiones urbanas y disminuye accidente, emisiones y ruidos