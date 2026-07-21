La receta veraniega del martes 21 de julio de 2026

Una ensalada fresquita, con un sabor intenso e ingredientes muy curiosos, perfecta para tomar en los días de verano después de la playa o del trabajo.
Ingredientes de la receta:
- Tomate huevo de toro
- Queso fresco de cabra malagueño
- Pimiento rojo
- Pan rallado fresco
- Cebolleta fresca
- Almendras de málaga
- Sandía
- Azúcar para caramelizar (opcional)
- Comino (opcional)
- Vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas