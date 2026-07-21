La receta veraniega del martes 21 de julio de 2026

Una ensalada fresquita, con un sabor intenso e ingredientes muy curiosos, perfecta para tomar en los días de verano después de la playa o del trabajo.

Ingredientes de la receta:

- Tomate huevo de toro

- Queso fresco de cabra malagueño

- Pimiento rojo

- Pan rallado fresco

- Cebolleta fresca

- Almendras de málaga

- Sandía

- Azúcar para caramelizar (opcional)

- Comino (opcional)

- Vinagre

- Aceite de oliva virgen extra

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas