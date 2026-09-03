¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Más allá del gran punto de encuentro de la industria musical en Starlite Marbella como host de la 23ª edición de los "Premios Juventud", en alianza con TelevisaUnivisión, Málaga ofrece numerosas ofertas de ocio estos próximos días.

FIESTAS DE LA VICTORIA (del 3 al 6 de septiembre):

Hoy comienzan las Fiestas de la Victoria, un proyecto cultural que impulsa Cervezas Victoria que retoma y pone en valor las tradiciones de la capital malacitana. Se celebran desde hoy jueves 3 de septiembre, hasta este domingo 6.

El punto de salida lo marca el grupo "Besmaya" dúo español de indie-pop y "pop distendido" formado por los músicos y amigos de la infancia Javi Ojanguren y Javi Echávarri con un concierto en la sede de Cervezas Victoria. Mañana viernes 4 La Térmica se convertirá en el escenario de las Fiestas de la Victoria, con las actuaciones de Carlos Sadness, Alizzz Dj set, Sike, Victorias, DJ Felipe, M.E.M.O. y Nur Nur (live).

El sábado, cambia la ubicación a la Plaza de Toros de la Malagueta, con un cartel formado por El Kanka, María Peláe, Tabletom y Javypablo, una propuesta para todos los públicos dentro del programa de fiestas. Por último, el domingo 6, el broche final lo pone un taller para descubrir la historia, el origen y el proceso de elaboración de una biznaga. Incluye visita a la Fábrica de Cervezas Victoria y posterior cata.

MARENOSTRUM (6 de septiembre):

El domingo, también, llega a Marenostrum Fuengirola la gira 25 años de Chambao. La Mari ofrecerá un concierto cargado de sorpresas y colaboraciones para celebrar sus 25 años en la música. La artista malagueña conmemorará esta fecha tan señalada con un espectáculo que repasará los grandes éxitos de Chambao. El precio de la entrada es de 38,50 euros.