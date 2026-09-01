El Teléfono de la Esperanza registra una aumento del 10,6% en las peticiones de ayuda relacionadas con conducta suicida

El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña “Cuando solo ves…NADA”, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo 10 de septiembre. Esta campaña tiene como objetivo hablar de dos realidades. Por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas, y, por otro, cómo el entorno a veces tampoco “ve nada” a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo.

Una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas.

“Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas”, señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

En el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza ha recibido 87.623 peticiones de ayuda. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0.5%), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10.6% con respecto a 2025.

El teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71.67%. Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32.64% y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28.2%.

A nivel local, en el Teléfono de la Esperanza de Málaga, ha registrado 21 caso de actos suicidas en curso,72 por crisis suicidas, 305 por ideaciones suicidas, 72 de conductas suicidas (autolesiones), 941 caso de trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, fobias, TOCs…).

La campaña se difundirá en redes sociales entre el 4 y el 10 de septiembre y también contará con distintas acciones locales. En Málaga, el día 10 de septiembre desarrollara su actividad junto a otras asociaciones en la Plaza de la Constitución a partir de las 10:30 h, para alzar juntos la voz por la prevención del suicidio. Durante la mañana disfrutaremos de actividades, detalles solidarios, un minuto de silencio y la lectura del manifiesto.

El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18:00 a 00:00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.